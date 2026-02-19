La conexión de tren Sevilla-Huelva vuelve a suspenderse en menos de 24 horas por una nueva avería en la electrificación

Archivo - Estación de Santa Justa de Sevilla. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha vuelto a quedar suspendida debido a una incidencia en los sistemas de electrificación. La avería se produce después de que el servicio quedara restablecido a primera hora de este jueves tras un problema de la misma naturaleza registrado en la tarde del miércoles.

Según ha detallado la entidad ferroviaria en un mensaje difundido a través de sus redes sociales y consultado por Europa Press, la incidencia afecta a la circulación entre Benacazón y Huelva, en la línea Sevilla-Huelva. El personal de Adif trabaja actualmente en la resolución del problema.

A primera hora de este jueves, Renfe había anunciado la reanudación del servicio ferroviario entre ambas capitales andaluzas, interrumpido el miércoles por una falta de tensión en la catenaria. En torno a las 07,00 horas quedó solucionada la avería que afectaba a la línea de ancho convencional entre Niebla y Benacazón.

Adif explicó que la incidencia se debió a un problema en el suministro eléctrico por parte de la empresa distribuidora. Por su parte, Renfe activó un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.