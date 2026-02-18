Renfe ajusta los horarios de los Avant Sevilla-Málaga con servicio alternativo de transporte

Archivo - Imagen de archivo de unos viajeros accediendo a un tren Avant de Renfe. - RENFE - Archivo

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ajusta los horarios desde este próximo jueves, 19 de febrero, de los trenes Avant Sevilla-Málaga, que con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas e incidencias operativas se realiza con un servicio alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros en esta relación.

Así lo ha informado la compañía en una nota informativa, en la que detalla que el trayecto entre Málaga y la estación Santa Ana en Antequera se realiza por autobús, y entre esta estación y Sevilla por tren Avant habitual. El plan alternativo permanecerá vigente hasta la finalización de los trabajos en la infraestructura.

Derivado de este dispositivo por carretera, se adelantan las salidas desde la capital malagueña. Así, los clientes pueden consultar todos los horarios en los canales oficiales: web, 'app' oficial, cartelería de estaciones y el teléfono 912 320 320.

Además, Renfe informa de que se reducen las circulaciones de estos servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y de los Sevilla-Córdoba-Granada. Los seis trenes Avant Granada-Málaga se mantienen suprimidos.

"Esta medida temporal de reducción de servicios, en la que se ha priorizado las circulaciones con mayor volumen de viajeros, es consecuencia de la imposibilidad de garantizar el mantenimiento habitual del material rodante (S104) que presta el servicio Avant en la comunidad andaluza por el estado de la infraestructura", expresan.

Renfe señala que mantiene oportunamente informados a los viajeros mediante mensajes SMS personalizados, a la vez que lamenta las molestias que esta incidencia pueda causar a los viajeros.