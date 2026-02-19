PP pide al Gobierno que "lance un salvavidas" al turismo en Málaga por daños por temporal, en playas y "caos" de trenes

La presidenta del PP Málaga, Patricia Navarro, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Malaga, Patricia Navarro, ha reivindicado la pujanza de la industria turística de la provincia como generadora de empleo y riqueza, por lo que ha pedido al Gobierno de España que "lance un salvavidas" al sector de Málaga, incluyéndolo como zona catastrófica ante los daños por el temporal, la situación de las playas y el "caos" ferroviario.

"De los 5.500 millones de euros recaudados por el Gobierno central en impuestos el pasado año en Málaga, gran parte de ese motor económico es el turismo y, por tanto, el sector es también el más perjudicado por el abandono de un Gobierno que no invierte y que no revierte aquí parte de lo que recauda, llevándoselo a otros territorios", ha subrayado Navarro.

La líder del PP malagueño ha participado en una reunión del Foro de Turismo de la formación, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal.

Así, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "dejar de contribuir, con su desidia y abandono inversor, a poner palos en las ruedas a un sector clave que genera un impacto económico en nuestra provincia de más de 21.800 millones de euros al año".

La dirigente 'popular' ha valorado la reunión celebrada este jueves con profesionales enmarcada en el Foro de Turismo de la formación, iniciado hace más de una década "como encuentro de diálogo y consenso con el sector y que forma parte de ese modelo de cooperación con los sectores productivos que abandera el PP de Málaga".

En este marco, Navarro ha pedido al Gobierno de España que incluya al sector turístico de la provincia "en las ayudas como zona catastrófica para afrontar las pérdidas millonarias por los sucesivos temporales, los graves daños generados en las playas y la falta de conexión ferroviaria por Alta Velocidad con Madrid desde hace más de un mes".

Asimismo, ha exigido "diligencia" a la Demarcación de Costas para acometer los aportes de arena necesarios de cara a la Semana Santa y, sobre todo, que "deje de poner parches y que planifique un plan estructural de estabilización del litoral malagueño tras siete años de inacción".

Ha vuelto a criticar "el abandono y el agravio de este Gobierno a la provincia de Málaga" y ha reprochado al Ejecutivo "el deplorable estado de la red ferroviaria por la falta de inversión y mantenimiento desde hace más de siete años". "Llevábamos mucho tiempo advirtiendo del mal estado de la red ferroviaria", ha insistido.

Según ha recordado, "el día cero del proceso de degradación de la conexión por Alta Velocidad entre Málaga y Madrid fue la víspera de la inauguración de Fitur en 2023; una gran avería tras la cual la línea no ha vuelto a recuperar la normalidad".

Por su parte, Bendodo ha reivindicado que Málaga y la Costa del Sol "es una marca que produce admiración; un destino donde mucha gente viene de vacaciones pero al que también eligen para trabajar y para vivir" y ha señalado que es un destino que "hay que mimar, cuidar, y lo hace el Gobierno andaluz, lo hace la Diputación, pero que no lo hace el Gobierno de España".

El vicesecretario nacional ha subrayado entonces "el trabajo, la inversión y el cariño y la ilusión por un proyecto de éxito" y ha alegado que "en Málaga hemos apostado por la industria turística convencidos de su potencialidad y hoy es un sector que genera más de 21.000 millones de euros en la provincia".

Sin embargo, ha lamentado, "a nivel nacional no veo ninguno de los tres elementos vitales para impulsar la maquinaria turística: ni trabajo, ni la inversión suficiente, ni por supuesto la ilusión y el cariño que merece un sector clave para la economía de nuestro país y que aporta el 13% de nuestro PIB y genera 2,7 millones de empleos directos".

Así, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas millonarias que va a tener que afrontar el sector turístico por la "gravísima y trágica negligencia ferroviaria". Además, ha instado al Gobierno a "acelerar la maquinaria" para recomponer la línea de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, que aún está partida con un trasbordo en autobús.

En este marco, ha anunciado que el Grupo Popular interpelará al ministro de Turismo "para decirle que Andalucía y la Costa del Sol existen y que explique el impacto económico que ha supuesto la cancelación de las frecuencias de trenes que llegan a Andalucía y Málaga, y que cuantifique las ayudas que prevé para que le sector pueda paliar estas pérdidas".

Por su parte, el coordinador de Turismo y Andalucía Exterior del PP de Andalucía, Arturo Bernal, ha afirmado que el turismo "es la industria de la felicidad, pero también la de la seguridad y la confianza".

"La Costa del Sol y el conjunto de Andalucía compiten en un mercado global donde la conectividad es determinante. Andalucía necesita trenes competitivos para seguir siendo líder turístico. No pedimos privilegios: pedimos respeto, planificación y soluciones definitivas", ha reclamado.

Bernal ha recordado que "cada día sin plena conectividad supone pérdida de visitantes, cancelaciones y caída de ingresos claves para la economía malagueña", una situación donde "la ayuda de Sánchez ni está ni se espera". "Frente a esta desidia, el PP va a estar al lado del sector. De la mano de esta industria clave, vamos a seguir impulsando la transformación de Andalucía", ha concluido.