ConFeafa impulsa una iniciativa para promover una gran conversación social sobre la realidad del alzhéimer

Imagen de uno de los centros de trabajo de la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFeafa). - CONFEAFA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (ConFeafa) ha puesto en marcha la iniciativa 'Andalucía Recuerda', con la que quiere implicar al conjunto de la sociedad andaluza en torno al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo 21 de septiembre, y promover una gran conversación social sobre la realidad del alzhéimer y otras demencias a través de los recuerdos y de su difusión en redes sociales.

Según ha informado la entidad en una nota, ConFeafa invita a participar a representantes institucionales, profesionales de la comunicación, la sanidad, los servicios sociales y la ciencia, personas vinculadas a la cultura y el deporte, colectivos profesionales y, en general, a toda la ciudadanía que quiera sumarse a la iniciativa.

"Este año queremos que Andalucía hable de recuerdos, no de olvidos en torno al Día Mundial del Alzheimer. Queremos generar empatía, no tristeza ni lástima", ha explicado la presidenta de ConFeafa, Ángela García, quien ha subrayado que "el alzhéimer y las demencias son una realidad que nos incumbe a toda la sociedad".

Además, ha indicado que la iniciativa parte de una experiencia común, que es que "todos conservamos recuerdos que forman parte de nuestra identidad y que nunca querríamos perder". Por ello, ConFeafa quiere utilizar ese vínculo para acercar a la ciudadanía a la realidad de las personas que comienzan a perderlos y también a la de sus familias cuidadoras.

Un vídeo de 15 segundos y un recuerdo Para sumarse a 'Andalucía Recuerda' basta con grabar un vídeo breve, de unos 15 o 20 segundos y preferentemente en formato vertical, respondiendo a la pregunta que vertebra la iniciativa.

La propuesta es comenzar diciendo "El recuerdo que yo nunca querría perder es..." y finalizar con "Yo también me sumo a Andalucía Recuerda". En este contexto, ConFeafa anima a quienes participen a compartir el vídeo en sus propios perfiles sociales utilizando la etiqueta #AndalucíaRecuerda, con el objetivo de extender la iniciativa al mayor número posible de personas.

ConFeafa está haciendo llegar la iniciativa a representantes institucionales y responsables públicos, medios de comunicación, profesionales de la sanidad y los servicios sociales, comunidad científica y universitaria, entidades y colectivos profesionales, así como a personas vinculadas al deporte, la cultura y el espectáculo.

El propósito es que las aportaciones de personas procedentes de ámbitos muy diferentes contribuyan a hacer de los recuerdos una conversación compartida por toda la sociedad andaluza. "Todos podemos hacernos esa pregunta y todos tenemos algo que responder. Queremos que miles de pequeños recuerdos nos ayuden a mirar de otra manera una realidad que afecta cada vez a más personas y familias", ha añadido García Cañete.

UN DESAFÍO SOCIAL Y SANITARIO DE PRIMER ORDEN

ConFeafa ha señalado que el alzhéimer y las demencias constituyen "un desafío social y sanitario de primer orden", cuya dimensión crecerá en las próximas décadas asociada, entre otros factores, al progresivo envejecimiento de la población.

En Andalucía, se estima que la prevalencia del alzhéimer ha aumentado más de un 64 % en los últimos diez años y que en torno a 2050 la enfermedad podría afectar a cerca de 330.000 andaluces.

Su impacto, además, trasciende a quienes la padecen, ya que la atención y los cuidados de cada persona con deterioro cognitivo implican de media a cuatro personas de su entorno familiar o cuidador.

Esto supondría alrededor de 1,3 millones de andaluces directamente afectados por las consecuencias sociales, emocionales y asistenciales de la enfermedad, una dimensión que, para ConFeafa, obliga a abordar el alzhéimer y las demencias como una realidad que concierne al conjunto de la sociedad.

Las reivindicaciones del Día Mundial del Alzheimer Junto a la iniciativa 'Andalucía Recuerda', ConFeafa plantea, como hace cada año con motivo del Día Mundial del Alzheimer, sus reivindicaciones para avanzar en la prevención, el diagnóstico y la atención de las personas con alzhéimer y otras demencias y en el apoyo a sus familias.

Este año, además, la Confederación andaluza se adhiere a las reivindicaciones y reflexiones de la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), formuladas bajo el lema 'El NO ya no es respuesta'.

Entre sus principales demandas, ConFeafa reclama, secundando a Ceafa y a la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN) que los nuevos tratamientos farmacológicos aprobados puedan incorporarse a la financiación pública y llegar en condiciones de equidad a las personas susceptibles de beneficiarse de ellos.

Al mismo tiempo, reivindica que "todas las vías cuentan" y defiende el reconocimiento, apoyo e integración de las terapias no farmacológicas (TNF) de calidad dentro de las políticas públicas de atención al alzhéimer y las demencias.

La Confederación reclama asimismo avanzar en el diagnóstico precoz, reforzar la coordinación entre los sistemas sanitario y social, mantener una apuesta sostenida por la investigación y la prevención, mejorar la respuesta del sistema de dependencia y reconocer y apoyar a las familias cuidadoras.

TREINTA AÑOS DE APOYO A LAS PERSONAS CON ALZHÉIMER Y SUS FAMILIAS

ConFEAFA cumplió en diciembre de 2025 30 años de trabajo ininterrumpido en Andalucía, consolidando una red de apoyo a las personas con alzhéimer y otras demencias y a sus familias cuidadoras implantada en las ocho provincias andaluzas a través de sus 124 asociaciones de familiares y ocho federaciones provinciales, junto a sus profesionales y voluntariado.

Durante estas tres décadas, la Confederación ha hecho de las terapias no farmacológicas y la estimulación cognitiva uno de los ejes de su modelo de atención y se ha convertido en la primera entidad de su naturaleza reconocida en España con capacidad para certificar la calidad en la aplicación de TNF, mediante un esquema propio avalado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).