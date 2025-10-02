La Confederación de Centros de Enseñanza en Andalucía apunta como prioridad a la reducción de la burocracia

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) Andalucía, Rafael Caamaño, ha participado en la jornada organizada por Cesur sobre 'Indicadores del estado del sistema educativo en España y Andalucía', donde se han analizado los principales retos que afronta la educación en la actualidad. De acuerdo con los datos presentados en el informe, Andalucía registra un 14,6% de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan --la cifra más alta del país--, mientras que un 21% de la población no ha completado la Educación Secundaria Superior (ESO).

En su valoración, ha subrayado que la calidad educativa "no puede reducirse a resultados académicos, sino que implica formar personas críticas y con valores, atender a la diversidad y garantizar la satisfacción de las familias". El presidente de CECE Andalucía ha señalado como prioridades la autonomía real de los centros, la reducción de la burocracia que soportan docentes y equipos directivos, la estabilidad normativa y la despolitización de la educación, "superando debates estériles entre lo público y lo privado".

Finalmente, Caamaño ha insistido en una nota de prensa en que la clave para transformar la educación "pasa por situar la formación y el prestigio del profesorado en el centro de la agenda educativa. La verdadera innovación no vendrá de más leyes ni más normas, sino de un profesorado preparado, motivado y reconocido socialmente".

Asimismo, la tasa de abandono educativo temprano asciende al 15,5%, por encima de la media nacional, y el porcentaje de quienes no encuentran empleo sin esta titulación llega al 21,5. Caamaño ha destacado que, pese a los avances registrados en los últimos años, el sistema educativo español y andaluz "sigue lastrado por déficits estructurales que exigen una respuesta urgente".