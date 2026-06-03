La Confederación de Empresarios de Córdoba y el Ejército exploran nuevas vías de colaboración para la Base Logística

El presidente de CECO, Antonio Díaz, y el teniente general Guillermo Ramírez Altozano en la foto familar tras el encuentro.
El presidente de CECO, Antonio Díaz, y el teniente general Guillermo Ramírez Altozano en la foto familar tras el encuentro. - CECO
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 21:04
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CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido este miércoles un encuentro entre el teniente general Guillermo Ramírez Altozano, nuevo responsable del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), y el presidente de CECO, Antonio Díaz.

Según ha detallado la entidad en una nota, el objeto de esta primera visita institucional de Ramírez Altozano, es poner en común aquellos asuntos de interés compartido y explorar nuevos caminos de colaboración en el marco del proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

En el encuentro han participado además el general Enrique Ruíz Alonso; el coronel Francisco Javier Vílchez; el vicepresidente y presidente de la Comisión de Industria, Energía y Sostenibilidad de CECO, Isidro López Magdaleno, y el secretario general de la Confederación, José Manuel Rodríguez-Carretero.

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