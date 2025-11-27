La Confederación de Empresarios de Córdoba pone en marcha la Comisión de Empresa Familiar

Constitución de la Comisión de Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios de Córdoba. - CECO

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de promover el desarrollo de las empresas familiares cordobesas y analizar los retos a los que se enfrentan, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha puesto en marcha la Comisión de Empresa Familiar, presidida por Francisco Torrent, vicepresidente de CECO, presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) y CEO de Aceitunas Torrent.

Según ha informado CECO en una nota, "la empresa familiar es uno de los ejes de la economía de nuestro país, constituyendo el grueso de las pequeñas y medianas empresas. Su perdurabilidad supone en gran medida la supervivencia y el desarrollo de nuestra economía".

En este contexto, este jueves se ha desarrollado la primera reunión de esta comisión de CECO, que ha contado con la participación de Lourdes Arce, vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba y responsable de las cátedras Universidad-Empresa, junto a los responsables del Grupo Empresarial Santamaría, Luis Santamaría, y SP Group, Francisco Bernal, "ejemplos de empresas familiares consolidadas de nuestra provincia".

Entre sus retos, la empresa familiar "debe de ser eficaz y competitiva, promover la innovación, la digitalización, la internacionalización de su actividad y su dimensión como empresa". Por otra parte, "debe profundizar en el papel de los familiares, planificar el relevo generacional, la sucesión en el liderazgo y la relación entre todos los empleados de la misma". Estos y otros asuntos se van a abordar en el seno de la nueva comisión.