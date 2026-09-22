Confirman la presencia del virus Shamonda en explotaciones de vacuno de Córdoba y Toledo

Archivo - Explotación de vacuno de leche en Los Pedroches, en el norte de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado este martes la presencia del virus Shamonda tipo 1 en España, concretamente en explotaciones ganaderas de vacuno de las provincias de Córdoba y Toledo, tras los resultados de pruebas positivas facilitados por el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia.

Fuentes del Ministerio han destacado a Europa Press que "se ha detectado el virus, pero ni es una zoonosis, ni hay que adoptar medidas restrictivas, por el momento", de ahí que hayan transmitido una mensaja de "calma y no generar alarmismo", a lo que han añadido que "no es una enfermedad de declaración obligatoria", motivo por el que han insistido en que "no cunda el pánico" y han llamado a "la tranquilidad". Se ha informado a la Unión Europea (UE) y a las comunidades autónomas.

Al respecto, según la información del Ministerio, "los animales afectados han presentado sintomatología similar a la reportada por otros países previamente: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea", ante este virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros --mosquitos-- picadores del género Culicoides. Se encuentra estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, entre los que se incluyen el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV).

DETECCIÓN EN EUROPA

El virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón. Durante este verano, el virus ha sido detectado por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.

En concreto, la primera detección se ha registrado a finales de julio en Suiza. Desde entonces se han registrado casos en Alemania, Francia y posteriormente en otros países europeos --Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein e Italia--.

En Francia, el virus ha sido identificado mediante RT-PCR a principios de septiembre, confirmándose en 37 departamentos, en explotaciones de ganado bovino en las que se habían observado animales con signos clínicos. Se han identificado dos tipos genéticamente diferenciados de virus Shamonda circulando en Europa, como son el Shamonda tipo 1, detectado principalmente en Suiza, Francia, sur de Alemania, Austria y ahora en España, y el Shamonda tipo 2, detectado en Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania y noroeste de Francia.

El ganado bovino se considera un hospedador importante y es susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica. También parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, aunque sin clínica aparente. En équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar hasta el momento una relación causal con los signos clínicos observados. La información que recoge el Ministerio en su web remarca que "no existen evidencias de que el virus Shamonda constituya una zoonosis". El período de incubación es de dos a cinco días.

TRANSMISIÓN Y DURACIÓN

La transmisión del virus Shamonda se produce principalmente mediante la picadura de dípteros del género Culicoides. Estos mismos vectores participan en la transmisión de otros virus como los responsables de la Lengua Azul, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la Peste Equina Africana.

No existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales, aunque se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación. Así, se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, dado que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, ocasionando abortos o malformaciones fetales graves.

En ganado bovino, las infecciones agudas pueden cursar principalmente con fiebre, disminución de la producción de leche, entre un 10 y un 20% durante siete-diez días y diarrea. En explotaciones afectadas de Suiza se ha descrito una duración aproximada de 14-21 días del episodio clínico.

La morbilidad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 100% de la explotación, si bien la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse. Hasta el momento no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus.

Otras especies parecen ser susceptibles de infectarse, como el ovino y caprino --sin clínica aparente-- y los équidos --donde se han descrito signos neurológicos, sin que se haya podido demostrar su causalidad por el momento--.

El virus Shamonda no es actualmente una enfermedad listada en la Unión Europea, de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018. Por tanto, la estrategia para manejar el riesgo del virus de Shamonda se integra en una serie de medidas generales establecidas tanto a nivel de la Unión Europea como nacional.

PRODUCTOS DESINFECTANTES

La relación de productos desinfectantes e insecticidas-acaricidas y otros artrópodos, de uso en el entorno ganadero, registrados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrán ser consultados en el siguiente enlace del buscador público del Registro de Productos Zoosanitarios: 'https://servicio.mapa.gob.es/geszoosan-publico/'.

La relación de productos desinfectantes e insecticidas-acaricidas y otros artrópodos, de uso en el entorno ganadero, cuyas sustancias activas han pasado a la lista de sustancia aprobadas por la Comisión y que, habiendo sido traspasados desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Ministerio de Sanidad, se encuentran en período transitorio acogidos a un 'case' según registro europeo BPR, podrán ser consultados en el siguiente enlace del Ministerio de Sanidad: 'https://www.sanidad.gob.es/en/areas/sanidadAmbiental/biocida...'.

Y la relación de productos desinfectantes e insecticidas-acaricidas y otros artrópodos, de uso en el entorno ganadero, que no se recogen en las dos relaciones anteriores, son aquellos productos ya autorizados según BPR --es decir, superado el período transitorio-- los cuales pueden ser consultados directamente en el siguiente buscador del Ministerio de Sanidad: 'https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=bioc...'.

PREVENCIÓN Y CONTROL

Según recoge la información del Ministerio, "de momento no existe ninguna vacuna frente al virus de Shamonda", por lo que "la prevención y control deberán basarse en la adopción de medidas frente al vector Culicoides, entre ellas el uso de repelentes y desinsectantes, junto con el tratamiento veterinario sintomático en los animales afectados".