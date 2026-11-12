El Congreso Andaluz de Alzheimer de ConFEAFA abordará en Granada los avances científicos y nuevos desafíos en la materia

Clausura del anterior Congreso Andaluz de Alzheimer de ConFEAFA con foto de familia del movimiento asociativo. - CONFEAFA

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFEAFA) celebrará del 19 al 21 de noviembre en el Parque de las Ciencias de Granada el IV Congreso Andaluz de Alzheimer, una cita consolidada en el calendario científico-sanitario andaluz y con proyección nacional, que reunirá a especialistas, investigadores, profesionales y representantes del movimiento asociativo para analizar los avances en el conocimiento de la enfermedad y los nuevos desafíos sanitarios y sociales que plantea la atención integral a las personas con alzhéimer y otros tipos de demencia.

La cuarta edición del congreso, coorganizada por ConFEAFA y la Diputación Provincial de Granada, se desarrollará bajo el lema 'Cambiando la mirada' con el propósito de promover nuevas perspectivas sobre la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y los cuidados, así como de favorecer el intercambio de experiencias entre los diferentes ámbitos implicados en la atención a las personas con demencias y a sus familias.

La presidenta de ConFEAFA, Ángela García Cañete, ha destacado que "el Congreso Andaluz de Alzheimer se ha consolidado como un referente para el intercambio de conocimiento científico y profesional en torno a las demencias y refleja también la dimensión que ha alcanzado nuestra Confederación en los últimos años".

En este sentido, ha puesto de relieve que "ConFEAFA no solo representa al movimiento asociativo andaluz, sino que ha reforzado su papel como interlocutor reconocido ante las administraciones públicas y como agente activo en la investigación, la innovación y la mejora de la calidad asistencial".

Finalmente, García Cañete ha expresado su deseo de que "este Congreso contribuya a seguir avanzando en esa dirección y, sobre todo, a que el conocimiento se traduzca en una mejor atención a las personas con alzhéimer y a quienes conviven con ellas".

El IV Congreso Andaluz de Alzheimer, reconocido como evento de Interés Científico-Sanitario por la Junta de Andalucía, contará con un programa de ponencias, mesas redondas y sesiones profesionales en el que participarán especialistas vinculados a universidades, centros de investigación, instituciones sanitarias y entidades de atención sociosanitaria de Andalucía y de otros ámbitos nacionales e internacionales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INVESTIGACIÓN

La primera jornada, el jueves 19 de noviembre, incluirá una mesa redonda sobre prevención, innovación y calidad en la atención al alzhéimer, en la que se analizarán las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial tanto en el diagnóstico y la intervención como en los procesos de acreditación de calidad de las asociaciones de familiares.

Esta última cuestión constituye una de las líneas de trabajo más relevantes impulsadas por ConFEAFA, que en 2025 obtuvo el reconocimiento de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) como primera entidad de su naturaleza en España capacitada para desarrollar un sistema propio de certificación de calidad en la aplicación de terapias no farmacológicas.

El programa contará, entre otros especialistas, con José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública o Carlos Romero Oloritz, especialista en Medicina Interna y experto en inteligencia artificial aplicada a la salud.

También participará José María Castellano Orozco, investigador principal del grupo de Compuestos Bioactivos, Nutrición y Salud del Instituto de la Grasa-CSIC, que abordará investigaciones sobre el potencial neuroprotector de determinados compuestos en la enfermedad de alzhéimer.

LUGAR DE RESIDENCIA, VULNERABILIDAD Y CUIDADOS

El viernes 20 de noviembre, el congreso pondrá el foco en las diferencias territoriales en la atención a las personas con demencia y en la importancia de disponer de respuestas sanitarias y sociales accesibles, especialmente en el medio rural.

El geógrafo Miguel Padeiro, profesor de la Universidad de Coímbra (Portugal), ofrecerá la ponencia 'Alzheimer: donde vives importa', mientras que una mesa redonda reunirá a profesionales de la farmacia, la medicina rural, los servicios de emergencias y los servicios sociales, junto a la perspectiva de una persona diagnosticada.

Otro de los asuntos destacados será el abordaje de la vulnerabilidad psicológica y el riesgo suicida en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, a través de la intervención de Miguel Guerrero Díaz, psicólogo clínico y coordinador andaluz del Programa de Prevención del Suicidio.

La jornada incluirá asimismo sesiones sobre salud digital, avances en el diagnóstico y la intervención farmacológica, compasión en los cuidados y nuevas tecnologías para la atención.

MALTRATO Y PROTECCIÓN

El sábado 21 de noviembre, una de las principales cuestiones de debate será la actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato en personas con deterioro cognitivo, un ámbito que plantea especiales desafíos para la detección, la prevención y la protección de las personas afectadas.

La sesión estará a cargo de Gema Pérez Rojo, profesora de la Universidad CEU San Pablo y codirectora de la Cátedra de Buen Trato a Personas Mayores de la Fundación DomusVi-CEU San Pablo.

La última jornada abordará también el ejercicio terapéutico, la sobrecarga de las personas cuidadoras, las aplicaciones de la inteligencia artificial en el trabajo social y la mejora de los procesos de calidad y gestión de las entidades.

CONFEAFA

La celebración de esta cuarta edición llega en una etapa de consolidación del papel de ConFEAFA como entidad de referencia en Andalucía en el ámbito del alzhéimer y otras demencias.

Tras más de tres décadas de trayectoria, la Confederación ha ampliado su capacidad de interlocución con las administraciones, su participación en el desarrollo de políticas sociosanitarias públicas y su impulso a iniciativas de innovación, investigación y mejora de la calidad asistencial.

Entre los hitos de esta evolución destacan la Medalla de Andalucía recibida en 2024, su participación en la elaboración del III Plan Integral de Alzheimer y Demencias de Andalucía y el reconocimiento obtenido en 2025 para desarrollar un sistema propio de certificación de calidad en la aplicación de terapias no farmacológicas.

ConFEAFA afronta así el IV Congreso Andaluz de Alzheimer como una oportunidad para conectar la investigación científica, la experiencia profesional y el conocimiento generado desde las asociaciones, con el objetivo de contribuir a una atención más innovadora, cercana y centrada en las personas.

El encuentro incluirá además la presentación de 14 comunicaciones científicas y profesionales en formato póster, que darán visibilidad a investigaciones, experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el ámbito de las demencias.