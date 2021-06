La consejera de Igualdad critica que desde el Gobierno se "frivoliza" sobre la "identidad de género" de personas trans

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), ha criticado este lunes que desde sectores del Gobierno de España que conforman PSOE y Unidas Podemos "se está frivolizando" sobre la cuestión de la "identidad de género", a propósito de la aprobación, prevista para este martes en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de la Ley Trans, que contemplará en su redacción la autodeterminación de género.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera y parlamentaria de Ciudadanos (Cs) ha subrayado que la legislación andaluza al respecto ya "contempla la autodeterminación de género", y ha criticado que "se está frivolizando y tratando este tema de forma superficial".

En esa línea, ha subrayado que "una persona no se levanta una mañana y dice, 'soy una mujer', y voy a vulnerar los derechos de las mujeres, voy a beneficiarme, por ejemplo, de la Ley de Violencia de Género" tras pasar a ser "una mujer de la noche al día".

"Eso no se produce así, eso no es serio", ha aseverado Rocío Ruiz, quien tras subrayar también que "las personas trans no son enfermas", ha lamentado la existencia, a su juicio, de "un enfrentamiento entre las ideologías" que convergen en el Gobierno de la nación, "entre el feminismo radical, por ejemplo, de la señora (Carmen) Calvo --vicepresidenta primera del Ejecutivo-- y de Podemos".

Esa circunstancia, según ha abundado la consejera, está "llevando a un terreno de frivolizaciones y superficialidad algo tan fácil como es la identidad de género", al respecto de lo cual ha defendido que "todo el mundo tiene derecho a su identidad de género, a su orientación sexual", y los gobiernos "tienen que garantizarla con garantía jurídica, legal, y con seguridad también en el tema de la salud", según ha continuado.

La titular de Igualdad ha subrayado que "en Andalucía llevamos ya varios años con nuestras leyes" y no se han producido "en ningún momento" casos de personas que "quieran beneficiarse de los beneficios de ser una mujer", algo "absurdo", según ha sentenciado Rocío Ruiz antes de concluir criticando al "feminismo radical excluyente que no reconoce a las mujeres trans como mujeres", algo que, en su opinión, supone también un "retroceso".