La consejera de Inclusión acusa a PSOE-A y Vox de compartir el "objetivo" de "romper la estabilidad" en Andalucía

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López (PP-A), ha sostenido este jueves que el PSOE y Vox "no piensan igual, pero sí buscan lo mismo", ya que "ambos tienen el mismo objetivo de romper la estabilidad en Andalucía".

Así lo ha manifestado la consejera en su respuesta a una interpelación sobre inclusión social que en el Pleno del Parlamento le ha dirigido la diputada de Vox Ana María Ruiz, quien ha urgido a la Junta "la retirada inmediata de cualquier programa público autonómico que fomente la islamización".

La representante de Vox ha defendido que la política de inclusión social "debe garantizar que las familias andaluzas que respetan las instituciones y viven conforme a la ley reciban todos los apoyos necesarios para vivir de forma digna", y ha lamentado que Andalucía registra una tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope, del 35,6% en 2024, "la cifra más alta de España".

"En Andalucía tenemos a más de tres millones de personas en riesgo de pobreza, uno de cada tres andaluces está en riesgo de exclusión social", ha sentenciado Ana Ruiz, que ha agregado que esta comunidad "no puede resignarse" a ser la que tenga mayor tasa de pobreza y exclusión social de España "con un gobierno que presume de políticas sociales que solo alimenta a las mafias que trafican con personas, fomentando la inmigración ilegal, a los sindicatos corruptos y a los chiringuitos ideológicos", ha apostillado, según explica Vox en una nota.

Además, ha advertido de que en Andalucía "tenemos a más de un millón de personas con nómina que no llegan a final de mes", y ha afeado al Gobierno del PP-A que, "mientras tanto, crea programas de inclusión social que no priorizan a quienes han nacido aquí y a sus familias", sino que "le dan a los de fuera lo que se les niega a los propios españoles", y en esa línea ha demandado que "los recursos públicos vayan primero a los andaluces que viven, trabajan, cotizan aquí y son los que contribuyen al sistema de bienestar".

Asimismo, la parlamentaria de Vox ha alertado de que en Andalucía la tasa bruta de natalidad en 2024 es de 6,92 nacimientos por cada 1.000 habitantes, inferior a la de 7,13 que había en 2023, por lo que la natalidad "decrece a marchas forzadas y el crecimiento de la población se debe cada vez más a la inmigración, no a que las familias andaluzas tengan hijos", ha avisado antes de advertir de que "el coste medio de criar a un hijo en Andalucía alcanza los 722 euros al mes en 2024", lo que significa "un 11% más respecto a 2022".

CRÍTICAS DE VOX SOBRE LA DEPENDENCIA

Con respecto a la dependencia, la parlamentaria de Vox ha criticado que Andalucía, a 30 de junio de 2025, "lidera la lista de espera para la prestación, con 44.253 personas pendientes y una demora media de 574 días" y, por otro lado, ha criticado que Andalucía "destina más de 80 millones de euros anuales al acogimiento" de menores extranjeros no acompañados, "con un coste estimado de más de 55.000 euros al año por menor", frente a "7.000 euros al año" que se dedica "para un dependiente andaluz que se lo merece".

En su respuesta, la consejera de Inclusión ha avisado de que, "ante los insultos, el fango, la imposición y el totalitarismo, el Gobierno andaluz responderá con serenidad, diálogo, democracia y libertad", y ha reprochado a Vox que mantenga un discurso "con muchas palabras y con pocos hechos, y malos para la comunidad autónoma".

Así, Loles López ha señalado que Vox "ha pasado de pedir el cambio en querer que Andalucía vuelva a etapas pasadas, tal y como demuestra con su enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces de 2026", ha añadido, y ha defendido que "aprobar los presupuestos es sinónimo de estabilidad, y eso es precisamente lo que buscan y en lo que coinciden con el PSOE: romper la estabilidad de Andalucía y que caigamos en el mismo caos que ha creado Sánchez en España".

La consejera ha señalado que, aunque la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Andalucía (Tasa Arope) sigue siendo elevada, "desde que Juanma Moreno gobierna en Andalucía la tendencia ha cambiado, y ha caído seis puntos desde 2019". "Tenemos que seguir trabajando, pero el gran esfuerzo del conjunto del Gobierno andaluz va dando resultados", ha defendido, según informa la Junta en una nota.

La consejera también ha reivindicado la "apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz por mejorar y transformar el modelo de la dependencia", y, aunque "queda mucho por hacer, el trabajo está dando sus frutos", ha defendido.

Así, ha esgrimido datos oficiales del Imserso para señalar que Andalucía ha batido un nuevo récord en el sistema de la dependencia a cierre del mes de octubre de 2025, con más de 321.600 beneficiarios y más de 491.000 prestaciones, "frente a la etapa del PSOE en la Junta, cuando se expulsaron a más de 34.0000 personas del sistema", según ha apostillado.

Además, ha destacado que la comunidad autónoma acumula meses de bajada ininterrumpida en el número de días de espera, que se sitúan en 534 a cierre de octubre, una cifra que contrasta con los 1.275 días de espera alcanzados en la etapa socialista en el Gobierno andaluz, por lo que "aún queda mucho por hacer, pero hemos conseguido reducir la espera en dos años", ha enfatizado.

Respecto a las personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia, la titular de Inclusión Social ha afirmado que "una sola persona fallecida nos conmueve a todos", y ha avisado de que en 2018, con el PSOE en la Junta, "llegaron a morir más de 13.000 personas en las listas de espera, que los socialistas que escondían en los cajones para no hacerlo público".

También ha resaltado que, mientras Vox gobernaba en comunidades autónomas en los años 2022, 2023 y 2024, "también fallecían personas en las listas de espera", y ha preguntado a dicho grupo parlamentario por qué, "si tanto les preocupa la inclusión social, no apoyaron la subida del 45% en la Renta Mínima de Inserción Social que propusimos nada más llegar a esta Consejería en 2022".

"DISCURSO DEMAGÓGICO" DE VOX

En esta línea, Loles López ha lamentado el "discurso demagógico" de Vox, que "mientras lleva por bandera la defensa de las familias, han tratado de tumbar los presupuestos andaluces para 2026 que incluyen importantes medidas de apoyo a la natalidad y a la conciliación".

Entre esas medidas, la consejera ha destacado las ayudas para familias que al nacer su tercer hijo o sucesivo tengan ya hijos menores de tres años; ayudas para partos útiles; el desarrollo del primer Plan de Familias de Andalucía; la continuidad del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad; la gratuidad en la escolarización para niños de dos a tres años; la gratuidad en los libros de texto; comerdores escolares; el Plan de Refuerzo Alimentario, o las deducciones en el IRPF por nacimiento, familias numerosas, monoparentales o ayuda doméstica".

"La diferencia está clara: Vox sólo defiende a sus familias, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno protege a todas las familias, sin exclusiones", ha enfatizado Loles López, quien ha concluido reprochando a Vox su "doble moral" en materia migratoria, advirtiendo de que, "cuando han formado parte de gobiernos autonómicos, han demostrado que prometen una cosa y hacen otra".

De este modo, la consejera ha subrayado que Vox "cumplió con la Ley de Acogida de Menores que tanto critican mientras formaban parte del Ejecutivo de Castilla y León, y sólo se marcharon cuando se les vio el plumero", y ha señalado la "contradicción" de Vox al "denunciar abusos o agresiones de personas migrantes a las mujeres, mientras proponen eliminar todos los recursos para las víctimas de violencia de género y violencia sexual". "Hasta en la utilización de la mujer se parecen al Partido Socialista", ha concluido espetando la consejera a Vox.