La consejera de Vivienda comparece esta semana en el Parlamento al hilo del Plan Estatal del que discrepa la Junta

Archivo - La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, a su llegada a la comisión de Vivienda del parlamento andaluz. A 8 de octubre de 2026 (Foto de archivo). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, protagonizará esta semana una comparecencia en comisión parlamentaria al hilo del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 frente al que la Junta de Andalucía ha promovido un conflicto positivo de competencias que está pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional.

En concreto, la consejera comparecerá el jueves, 19 de noviembre, y a solicitud de los grupos del PP-A y Vox informará sobre actuaciones de su departamento para "paliar los efectos en Andalucía de las condiciones impuestas unilateralmente por el Gobierno de España en el Real Decreto 326/2026, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030", y para "informar sobre las ayudas al acceso a la vivienda de la Junta de Andalucía en el marco de los próximos presupuestos del año 2027 y el escenario planteado" por el citado Real Decreto por el que se regula dicho plan estatal, según se puede leer en la agenda parlamentaria, consultada por Europa Press.

El Consejo de Gobierno andaluz formuló el pasado 23 de junio un requerimiento al Consejo de Ministros del Gobierno de España previo a un conflicto de competencia contra el contenido del citado Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Finalmente, la Junta impulsó un conflicto positivo de competencias que la semana pasada pasó por el Pleno del Tribunal Constitucional, que aprobó una providencia dando "traslado a las partes para que aleguen sobre la posible extemporaneidad" de dicha iniciativa del Gobierno andaluz frente a varios artículos del citado Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

MÁS AGENDA PARLAMENTARIA

Por otro lado, para el martes, 17 de noviembre, hay convocada una sesión de la comisión de control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus Sociedades Filiales, en la que comparecerá el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, para "informar sobre la valoración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2027 relativos a la RTVA", a propuesta del Grupo Popular.

Al día siguiente, el miércoles 18 de noviembre, hay programadas tres sesiones de comisiones parlamentarias en horario de tarde, comenzando por la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, en la que el consejero del ramo, José Antonio Nieto, comparecerá para informar sobre la ejecución de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia por parte de la Agencia Digital de Andalucía.

De igual modo, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, comparecerá el mismo miércoles por la tarde en comisión para, entre otras cuestiones, "informar sobre los avances en el metro de Málaga", a propuesta del Grupo Popular.

La agenda parlamentaria del miércoles incluye también una sesión de la comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la que la consejera del ramo, Fina Martínez, informará a petición de PP-A y Vox sobre las actuaciones de su departamento "en materia de promoción y educación en sostenibilidad ambiental".

Por otro lado, para el jueves 19 de noviembre por la mañana hay convocada una sesión de la comisión de Universidad, Industria, Energía e Innovación en la que el consejero Jorge Paradela informará sobre la "industria de la defensa en Andalucía", y otra de la comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en la que la titular de dicho departamento de la Junta, Patricia del Pozo, informará sobre el Plan de Almacenes de Museos de Andalucía, a propuesta del Grupo Popular.