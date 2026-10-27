La consejera de Vivienda urge una "ley antiokupación" y valora que Feijóo "copie" para España las "recetas de Andalucía"

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, participa en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz (PP), ha defendido este martes que "hace falta" que se apruebe y se ponga en marcha a nivel nacional "una ley 'antiokupación'", así como ha valorado que el presidente del PP nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, quiere "copiar" y "trasladar a España las recetas de Andalucía" en materia de vivienda.

Son ideas que la consejera ha compartido durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, donde Rocío Díaz ha reivindicado las "recetas" ya puestas "en marcha en Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta", y ha señalado que le parece "correcto" que Feijóo las quiera aplicar en el conjunto de España si se convierte en presidente del Gobierno.

Además, la consejera se ha mostrado confiada en que si Feijóo llega al Palacio de la Moncloa va a "contar de una forma seria, rigurosa y sensata con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos", algo que "necesitan" dichas administraciones y que es necesario para "conseguir" el "objetivo" de "construir y rehabilitar más viviendas, y que haya más viviendas en el mercado", ha agregado.

En esa línea, la consejera ha defendido que "merece la pena llevarse bien" y "negociar" entre administraciones, que es algo, según ha añadido, que ella ha "echado mucho de menos" durante la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, en la que se ha topado con "un muro" cuando ha acudido a conferencias sectoriales de Vivienda convocadas por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

"Para mí no ha sido gratificante, porque que las comunidades autónomas no seamos escuchadas por parte del Gobierno de España en materia de vivienda es un fracaso que yo achaco, por supuesto, a la política de (Pedro) Sánchez", ha comentado Rocío Díaz.

En ese punto, ha defendido que desde el Ejecutivo andaluz han intentado sentarse "todas las veces posibles con el Ministerio, con el Gobierno de España", y "negociar, trasladar" sus peticiones, "llegar a acuerdos", que es para lo que se está "en política" y su "responsabilidad", según ha remarcado antes de apostillar que la ministra "ha suspendido" en esa materia.

OCUPACIÓN ILEGAL

A preguntas del delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, en el transcurso de este encuentro informativo sobre cómo afronta la cuestión de la ocupación ilegal de viviendas, la consejera ha subrayado que se trata de algo que no se puede permitir, y ha subrayado que entre las "recetas" de Alberto Núñez Feijóo figura la de aprobar una "ley 'antiokupación'" que desde la Junta de Andalucía están "solicitando".

La consejera ha subrayado que ya en el Senado "se aprobó" una ley así con la mayoría absoluta del PP en la Cámara alta que, posteriormente, "se trasladó al Congreso de los Diputados y se guardó en un cajón porque no interesaba" al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar e "iba a salir adelante".

Rocío Díaz ha defendido que "claro que hace falta que se tramite y que se ponga en marcha de una vez por todas" dicha ley, "porque eso va a dar garantías jurídicas y va a quitar miedo", ha agregado, y en ese punto ha sostenido que se está produciendo una confusión, y que hay que distinguir entre lo que es "la ocupación ilegal" y lo que es "ayudar al vulnerable".

Al respecto, ha reivindicado que desde el Gobierno andaluz de Juanma Moreno se tienen "en marcha programas para ayudar al vulnerable", y, desde el año 2022, desde la Consejería que ella dirige "se han tramitado 6,2 millones de euros para ayudas al tercer sector, para que puedan disponer de viviendas para esas familias, esas personas vulnerables", y "ahora también está en tramitación la ayuda del 2026", ha agregado antes de poner de relieve además que en la ley andaluza de Vivienda también se contempla "la ayuda a los más vulnerables" en "coordinación con distintas consejerías".

"Pero una cosa es la ocupación ilegal y otra cosa es ayudar al vulnerable", según ha aseverado Rocío Díaz, quien también ha manifestado que "la ayuda al vulnerable no puede recaer ante el propietario de una vivienda", y que por parte de las administraciones se tienen que "poner mecanismos", como están poniendo desde la Junta de Andalucía, "para ayudar a las personas con discapacidad" y vulnerables frente a la "ocupación ilegal".

Por ello, la consejera ha insistido en expresar su deseo de que se pueda aprobar desde el Gobierno "una ley contra la ocupación ilegal que proteja y que dé seguridad jurídica al propietario", y que permita poder "decirle en 24 horas" a una persona que ocupa una vivienda que "se tiene que marchar" de la misma.

NO SE VE COMO MINISTRA EN UN HIPOTÉTICO GOBIERNO DE FEIJÓO

Por otro lado, a la pregunta de si se ve como ministra de Vivienda en un hipotético Gobierno de Feijóo tras las próximas elecciones, Rocío Díaz ha respondido que "no, ni mucho menos", y ha agregado que ella está "feliz en Andalucía", donde tiene "un reto por delante" y un "encargo" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha puesto "el foco en la vivienda", dotando a esa materia de "más presupuesto" y de una "consejería única" centrada en esa cuestión junto con "la juventud y la ordenación del territorio", algo que, según ha defendido, "tiene todo el sentido del mundo".

De este modo, Rocío Díaz ha dicho que está "absolutamente centrada", junto con "todo" su equipo, "en Andalucía y en la vivienda", y ha concluido señalando que le da "mucha alegría que copien las recetas de Andalucía", porque eso significa, a su juicio, "que Juanma Moreno lo está haciendo bien, y eso es lo que a mí me gusta", ha zanjado.