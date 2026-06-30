La Consejería de Fomento aprueba una oferta de empleo público con once plazas para la Agencia de Puertos de Andalucía

Imagen de archivo del puerto deportivo de la localidad malagueña de Fuengirola. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha aprobado la Oferta de Empleo Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el año 2026 con un total de once plazas distribuidas entre diferentes categorías profesionales.

Según ha establecido la Consejería en su resolución, entre las vacantes convocadas se encuentran "cinco plazas de Técnico/a A, dos de Administrativo/a a tiempo completo, una de Administrativo/a a tiempo parcial, dos de Administrativo/a fijo discontinuo y una de Policía Portuario/a".

Al hilo, la Consejería ha indicado que "la oferta de empleo y plazas indicadas en el anexo se corresponden con la autorización emitida por la Dirección General de Planificación y Organización del Sector Público Andaluz, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública".

Asimismo, la Consejería ha precisado que se trata de plazas que están "adelantadas de la tasa de reposición del año 2027, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.Tres.2 de la ley vigente de Presupuestos Generales del Estado".

Según la resolución, "la aprobación de la presente oferta de empleo implica la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos en el plazo de tres años según lo indicado en el Real Decreto Legislativo 5/2015".

No obstante, la Consejería ha señalado que "las convocatorias que se publiquen y que se corresponden con la oferta aprobada, podrán ser resultado de los procesos de convocatoria interna realizados por la Agencia". La publicación de la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía deberá realizarse antes del 30 de junio de 2026, tal y como establece la resolución.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa según lo previsto en los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, los interesados podrán interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.

Asimismo, la Consejería ha precisado que se podrá presentar "recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, ante el órgano competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo".

Por último, esta aprobación se enmarca en el cumplimiento de la normativa presupuestaria estatal y autonómica, así como en el Convenio Colectivo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, lo que "garantiza que los procesos selectivos se ajusten a la legalidad vigente y a los acuerdos establecidos con los trabajadores de la entidad".