El consejero delegado de Atlantic Copper apoya el Presupuesto andaluz:"No concibo que se tumbe por no coincidir al 100%"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha expresado este miércoles su apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2022 y ha señalado al respecto que "no concibe que se tumben unas cuentas por no coincidir en su totalidad", en alusión a las negociaciones llevadas a cabo entre los diversos grupos políticos, ya que, a pocas horas del debate en la Cámara, no cuenta por el momento con apoyos suficientes para salir adelante.

Así lo ha asegurado en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla, con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa, en el que ha intervenido la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; que, posteriormente, ha participado en un coloquio con representantes de empresas punteras en Anadalucía sobre economía circular e Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en materia ambiental.

Targhetta ha señalado que, en su opinión, "se debería dejar que terminara la legislatura y que sea el votante quien juzgue al final". En este sentido, y en relación a las cuentas públicas andaluzas para el próximo año, el consejero delegado se ha preguntado que "qué sentido tiene tumbar unos Presupuestos cuando se coincide en muchos aspectos. No sería lo ideal. Los retos en Andalucía y en España requieren de concordia".

Asimismo, el consejero delegado de Atlantic Copper ha destacado que el inversor "huye de la incertidumbre" y que necesita "estabilidad jurídica, política y fiscal. A los ciudadanos nos gusta que exista concordia", ha añadido.

La estabilidad ha sido también uno de los aspectos destacados por el director de la refinería La Rábida de Cepsa, Jorge Acitores, que ha participado en la mencionada charla. "En nuestra comunidad se dan buenas circunstancias para el desarrollo y esta oportunidad no la podemos dejar pasar".

En su intervención, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible había apelado a la responsabilidad de la oposición para no bloquear el Presupuesto: "Sería una oportunidad perdida de forma absurda".

"Si esta tarde no prospera el Presupuesto, se perdería la oportunidad de contar con 100 millones de euros en economía circular, frente a los 52 millones contemplados en las anteriores cuentas y significaría un 25% menos de inversiones en esta Consejería", añadía Crespo.

La charla coloquio, moderada por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, también ha contado con la participación del director de Sostenibilidad del Grupo Cosentino, Antonio Urdiales, quien ha destacado la apuesta de su firma por la economía circular y ha puesto como ejemplo la estación regeneradora de agua que ha implantado la compañía "para cerrar el ciclo".