El consejero de Fomento insiste en que la marcha de Puente obedece a una "táctica política" por el 29N

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Atanet, atiende a los medios tras participar en el minuto de silencio convocado por el comité de empresa de Adif y los sindicatos en la estación de Santa Justa de Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha insistido este miércoles en que la marcha de Óscar Puente del Ministerio de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que se ha cobrado la vida de 69 personas responde a una "táctica política" del PSOE de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. "No pensaba dimitir".

En una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, Muñoz-Atanet ha apuntado, además, a la responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo ha "sostenido" después del accidente de Urda y, anteriormente, del de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos. "Si a ellos les preocupara la tragedia, habrían dimitido el primer día", ha manifestado el consejero andaluz de Fomento.

En cuanto al efecto que el accidente Urda tendrá en los resultados electorales del 29N, Muñoz-Atanet ha reconocido que habrá "un impacto" pero que, sobre todo, lo que se pondrá de manifiesto, según su criterio, es la "gestión caótica" del Gobierno en materia de Transporte, con un ministro en prisión --José Luis Ábalos-- y otro "todo el día polemizando".

Antes de Muñoz-Atanet, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha criticado la "dimisión planificada" de Óscar Puente como ministro de Transportes para intentar "blanquear" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Llega tarde" y se produce porque se ha convertido en un "lastre electoral" para el PSOE ante los comicios del 29 de noviembre.

"Era una dimisión que estaba planificada y que tiene mucho que ver con las encuestas que se han hecho de este fin de semana, y donde al final el que manda, el que lo puso, el que lo nombró, que es el señor Sánchez, ha visto que ahora mismo es un lastre desde el punto de vista político de cara a las elecciones del 29 de noviembre", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha subrayado que Puente "no dimite, es invitado a marcharse como consecuencia de que las encuestas le van diciendo claramente que no puede seguir en el cargo".