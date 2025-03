El consejero de Justicia y PSOE-A se afean cambios de "discurso" en relación a altos cargos al gobernar el PP-A

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), y la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez han intercambiado este miércoles reproches sobre cambios de "discurso" en relación a los altos cargos de la administración andaluza respecto a lo que el PP-A y el PSOE-A mantenían en la anterior etapa de gobierno socialista en la Junta, antes de que el líder 'popular', Juanma Moreno, fuera investido por primera vez como presidente andaluz en enero de 2019.

Ha sido en el transcurso de una comparecencia del consejero en comisión parlamentaria, y al hilo de una pregunta que la diputada Verónica Pérez le ha dirigido en relación a la aplicación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y Otros Altos Cargos.

Al respecto de esta cuestión, el consejero ha aludido al Decreto-ley 11/2023, de 27 de diciembre, por el que se modificaba la citada Ley 3/2005, de 8 de abril, y ha subrayado que se tramitó "con luz y taquígrafos", se debatió en sede parlamentaria y "no hay ningún cambio en relación al contenido que tiene esta norma, que es la que se está aplicando escrupulosamente", ha defendido.

Verónica Pérez le ha replicado afeándole que el Gobierno andaluz aprobó dicho decreto "en plena Navidad" y "de la forma más silenciosa posible" y con "gran opacidad", además de que no trataba temas "urgentes y necesarios como para aprobarlo" mediante esa fórmula, y ha subrayado que se convalidó "en la Diputación Permanente" y "ni siquiera se debatió en el Pleno del Parlamento".

De igual modo, la parlamentaria socialista ha defendido que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos del año 2005 fue "impulsada y aprobada por un Gobierno socialista", y "ejemplo de lo más contundente y estricta que había a nivel nacional", porque "los socialistas siempre hemos pensado que la ejemplaridad, la honestidad y, por lo tanto, los controles a los que estamos ejerciendo cargos públicos eran y son necesarios para garantizar esa transparencia que necesitan los ciudadanos de esta tierra para confiar en la política en general", ha añadido.

Tras ello, ha reprochado al consejero que, desde que el PP-A llegó al Gobierno andaluz, "hace más de seis años, han toqueteado esa ley en varias ocasiones, algunas veces para relajar los controles a los altos cargos cuando dejaban sus cargos y otras, como en esta ocasión" --en referencia al decreto de diciembre de 2023--, "para subir el sueldo a los altos cargos y al presidente de la Junta de Andalucía".

LA "GRASA" DE LA ADMINISTRACIÓN

Al respecto, ha espetado al consejero que, "cuando estaban en la oposición", por parte del PP-A decían que había que "adelgazar la Administración" de la Junta porque "tenía mucha grasa", y ahora, según ha criticado, "tiene más grasa que en aquel momento".

Verónica Pérez ha señalado además que Juanma Moreno "llegó a la presidencia de la Junta prometiendo que iba a reducir en un 25% los altos cargos", y "a día de hoy no sólo no los ha reducido, sino que los ha aumentado y encima cobran mucho más". Y ha reprochado igualmente al consejero las "barbaridades" que decían desde el PP-A cuando estaban en la oposición respecto a "las dietas de alojamiento de los altos cargos", que el Gobierno actual "no sólo no las ha quitado, sino que se gasta más dinero" en ellas.

Así las cosas, la representante del PSOE-A ha reprochado al consejero falta de "coherencia", y ha acusado a los 'populares' de haber "cambiado su discurso" tras dejar la oposición y pasar al Gobierno, y frente a ello ha reivindicado que los socialistas mantienen "el mismo discurso" antes y ahora.

RÉPLICA DEL CONSEJERO

José Antonio Nieto ha respondido a la diputada socialista que el referido decreto de diciembre de 2023 cumplió "el trámite reglamentario" correspondiente y se debatió en el Parlamento, de forma que ha negado que fuera "clandestino".

"Aquí no ocurre como en las Cortes Generales, donde, por decisión que no se sabe de dónde viene, se bloquea un acuerdo del Senado y no se aplica en el Congreso", ha añadido el consejero, que en esa línea ha defendido que en el Parlamento andaluz "se respeta el Reglamento y las normas, y no se llega a situaciones tan lamentables como la que estamos viendo en el Congreso de los Diputados".

El consejero también ha aseverado que recuerda "perfectamente" lo que los 'populares' decían cuando estaban en la oposición, y también lo que decían los socialistas en el Gobierno, que "no tiene nada que ver con lo que dicen ahora en la oposición", ha apostillado.

También ha subrayado que en Andalucía "no hay una ministra de Justicia que cesa y al día siguiente es fiscal general del Estado", en alusión a Dolores Delgado. "Eso no ocurre aquí, eso ocurre en otros sitios", ha añadido el consejero, que también ha replicado a la diputada del PSOE-A que "el presidente de la Junta cobra un 5% menos que su portavoz del grupo parlamentario", y que "un consejero cobra un 10% menos que su portavoz", porque "eso es lo que dice el decreto" que ha criticado la parlamentaria socialista, ha abundado.

Nieto ha animado al PSOE-A a "denunciar" si hay "algún incumplimiento" en relación a la normativa de incompatibilidades de altos cargos, y ha dicho que en el Gobierno andaluz están "muy satisfechos" de la legislación actual.

Finalmente, ha aconsejado a la diputada socialista que "investigue a ver cuántas personas se aplicaron esa Ley impecable de Incompatibilidades del año 2005", y que averigüe "cuántos certificados de compatibilidad se dieron con cargo a esa ley a lo largo de los muchos años de gobierno socialista". "Investíguelo y verá qué sorpresas se lleva", ha concluido José Antonio Nieto su respuesta a Verónica Pérez.