El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio respalda la candidatura de Granada como Capital de la Cultura 2031

Imagen de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha formalizado su apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, incorporándose al amplio movimiento institucional, social y económico que respalda el proyecto con el que la ciudad aspira a convertirse en referente cultural europeo.

Con esta adhesión, Granada 2031 fortalece su dimensión andaluza y suma el respaldo de la institución que representa al conjunto de las Cámaras de Comercio de la comunidad autónoma, reforzando la alianza entre cultura, empresa e innovación como uno de los ejes estratégicos de la candidatura, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha calificado este respaldo como "un paso tremendamente importante para una candidatura que cada día demuestra una mayor capacidad de unir voluntades y generar ilusión".

En este sentido, ha señalado que el apoyo del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio significa que "el tejido empresarial andaluz reconoce en Granada 2031 una oportunidad para toda Andalucía".

"No hablamos únicamente de un proyecto cultural, sino de una estrategia de desarrollo que impulsa el talento, la innovación, el emprendimiento y la proyección internacional de nuestra comunidad", ha afirmado.

La regidora ha subrayado que la candidatura ha dejado de ser la aspiración de una ciudad para convertirse en "un proyecto compartido por instituciones, universidades, empresas, entidades sociales y ciudadanos que creen en la capacidad transformadora de la cultura".

"La Capital Europea de la Cultura es una extraordinaria oportunidad para acelerar la transformación de Granada, atraer inversión, generar empleo de calidad, fortalecer nuestras industrias culturales y creativas y consolidarnos como un gran polo europeo del conocimiento y la innovación", ha explicado Carazo.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha trasladado la disposición de la institución a colaborar activamente con la candidatura y ha puesto de relieve la importancia de la cooperación entre las administraciones públicas y el tejido empresarial para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y social de los territorios.

Los representantes de las Cámaras de Comercio andaluzas han coincidido en destacar las fortalezas que convierten a Granada en una sólida aspirante a la Capitalidad Cultural Europea; entre ellas su excepcional patrimonio histórico y artístico, la riqueza de su oferta cultural, el prestigio internacional de su universidad y la consolidación de un ecosistema empresarial estrechamente vinculado a la creatividad, la innovación y la economía del conocimiento.

Asimismo, han resaltado el papel de la cultura como un factor de competitividad, capaz de generar actividad económica, atraer talento e inversiones, favorecer la internacionalización de los territorios y reforzar el posicionamiento de Andalucía en Europa.

Carazo ha agradecido expresamente el respaldo del presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y del conjunto de las Cámaras andaluzas al considerar que "representan el dinamismo de miles de empresas y emprendedores que contribuyen cada día al crecimiento económico de Andalucía".

"Que ese tejido empresarial haga suyo el proyecto Granada 2031 supone un impulso extraordinario y demuestra que nuestra candidatura genera confianza", ha remarcado.

La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá trabajando para ampliar la red de alianzas que sustentan la candidatura: "Queremos que Granada 2031 siga creciendo desde el consenso, la colaboración y la participación. Cada nuevo apoyo fortalece un proyecto que nace desde Granada, pero que aspira a convertirse en un proyecto de toda Andalucía y de todo el sur de Europa".

En este sentido, ha recordado que la candidatura se construye sobre la convicción de que la cultura constituye "una auténtica política de futuro", capaz de generar oportunidades económicas, favorecer la cohesión territorial y social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.