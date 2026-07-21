El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio respalda la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

GRANADA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha mostrado este martes su apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, tras la petición trasladada por la Cámara de Comercio de Granada para recabar el respaldo a esta aspiración de la ciudad.

Durante la sesión, los representantes han destacado las fortalezas que convierten a Granada en una firme aspirante a esta distinción europea, entre ellas su patrimonio histórico y artístico, la riqueza de su programación cultural y la presencia de un tejido empresarial vinculado a la creatividad, la innovación y el conocimiento.

El órgano de gobierno ha subrayado el papel de la cultura como un elemento generador de actividad económica, atracción de talento y nuevas oportunidades, así como su contribución al posicionamiento de Andalucía en el ámbito nacional e internacional.

En este sentido, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha trasladado la disposición de la institución a colaborar con la candidatura de Granada y ha destacado la importancia de la cooperación entre las instituciones y los agentes económicos para impulsar proyectos que ponen en valor las fortalezas de los territorios y favorecen su desarrollo.