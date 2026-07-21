El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos defiende respetar las competencias y responsabilidades de cada profesión

Archivo - Un paciente recibe atención médica en una consulta de Oncología del Hospital de Valme (Sevilla). Imagen de archivo - HUV - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha informado que ha querido mostrar su preocupación por la creciente tendencia a invadir las competencias propias de la profesión médica. "Una situación que puede poner en riesgo la seguridad del paciente", ha destacado. Así, el CACM, que representa a los 52.505 médicos colegiados en Andalucía, ha defendido que "la mejor garantía para los ciudadanos es que cada profesional desempeñe las funciones que la legislación le atribuye y para las que está específicamente formado".

Según ha informado el CACM en una nota, el Consejo ha considerado que el reciente protocolo suscrito entre el Servicio Andaluz de Salud y el Consejo Andaluz de Enfermería, junto con otras iniciativas impulsadas en los últimos años, ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar con "claridad" las competencias y responsabilidades de cada profesión sanitaria.

En este contexto, el CACM ha presentado alegaciones a los protocolos de Consulta de Acogida del SAS y procederá a su impugnación al considerar que, en determinados aspectos, atribuyen a otros profesionales actuaciones que corresponden exclusivamente al médico, como el diagnóstico y la indicación del tratamiento. Además, ha advertido de que síntomas aparentemente leves pueden ocultar enfermedades de mayor gravedad que requieren una valoración médica. Por ello, ha considerado "imprescindible" que el paciente sepa en todo momento qué profesional le está atendiendo y quién es el responsable de su atención.

Por tanto, "identificar claramente al profesional que asume esa responsabilidad es una garantía de seguridad y calidad asistencial", ha subrayado. Asimimos, el CACM ha remarcado que esta posición no supone cuestionar la labor de las demás profesiones sanitarias, cuyo trabajo considera "esencial". Sin embargo, ha defendido un modelo basado en la colaboración entre todos los profesionales, desde el respeto a las competencias que la legislación atribuye a cada profesión y, en particular, a la formación, la capacitación y la responsabilidad que conllevan el diagnóstico y el tratamiento, "actos que solo pueden ser realizados con plenas garantías por un médico colegiado".

Por último, para el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el déficit de médicos y la falta de medidas eficaces para atraer y retener el talento profesional no pueden resolverse atribuyendo a otros profesionales competencias que corresponden al médico. "Se trata de garantizar la seguridad de los pacientes", ha explicado. Por ello, para el CACM la solución pasa por una adecuada planificación de los recursos humanos y por impulsar medidas que favorezcan la permanencia de los médicos en el sistema sanitario.