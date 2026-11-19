La adhesión ha sido formalizada por Francisco Cuesta Rico, coordinador en Granada y miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, quien ha firmado el documento en representación de esta organización. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Granada suma un nuevo respaldo a su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con la incorporación del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, entidad vinculada a la promoción del proyecto de integración europea y al acercamiento de sus valores y principios a la sociedad.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha puesto en valor la importancia de incorporar a organizaciones que trabajan por la construcción europea, porque "Granada 2031 quiere ser una candidatura que represente los valores de Europa desde nuestra propia identidad, nuestra historia de encuentro entre culturas y nuestra capacidad para construir futuro. Necesitamos una Europa que se reconozca en su diversidad y que encuentre en la cultura uno de sus principales espacios de unión".

La adhesión ha sido formalizada por Francisco Cuesta Rico, coordinador en Granada y miembro del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, quien ha firmado el documento en representación de esta organización. Su incorporación supone sumar a Granada 2031 una voz especialmente vinculada al pensamiento europeísta y a la defensa de los principios que sustentan el proyecto común europeo.

El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo desarrolla una labor de promoción del europeísmo, divulgación de las políticas comunitarias y fomento del debate y la participación ciudadana en torno al futuro de Europa. Su compromiso con la democracia, los derechos humanos, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la paz y el Estado de derecho conecta con los principios que inspiran la candidatura granadina.

En este sentido, su adhesión refuerza la dimensión europea de Granada 2031 y su voluntad de construir un proyecto cultural que trascienda las fronteras locales y contribuya a estrechar los vínculos entre territorios y sociedades.

La incorporación del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo guarda una especial relación con los grandes ejes de la propuesta granadina: la diversidad cultural, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad, la participación democrática y el diálogo intercultural.

"Con esta nueva adhesión, Granada continúa fortaleciendo una red de apoyos que reúne a instituciones, universidades, organizaciones sociales, entidades culturales, empresas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad", destacan desde el Consistorio.