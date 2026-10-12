El Consejo andaluz de Transparencia registró un 50% más de asuntos y ejecutó al 91% su crédito de 4,4 millones en 2025

Archivo - El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, comparece en comisión parlamentaria. (Foto de archivo). - CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró más de 3.000 asuntos durante el pasado ejercicio de 2025, lo que supone un 50 por ciento más que en el año anterior, así como ejecutó al 91% el presupuesto de más de 4,4 millones de euros con el que contó el año pasado.

Son datos que se incluyen en el informe anual de actuación del Consejo de Transparencia correspondiente al ejercicio de 2025, consultado por Europa Press, que se presentará en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento andaluz el próximo jueves, 15 de octubre.

El informe, elaborado todavía en la etapa de Jesús Jiménez como director, cargo que dejará en breve tras expirar su mandato de cinco años, y para el que PP-A y Vox acaban de proponer el nombramiento de Ana María Vielba, destaca en su presentación que el ejercicio de 2025 ha marcado "un hito en la historia del Consejo, pues los asuntos registrados superaron los 3.000, cifra que representa un aumento del 50% con respecto al año anterior".

El informe defiende que "este crecimiento tan destacado refleja un incremento significativo en la demanda social de transparencia y protección de datos", y evidencia que "la ciudadanía conoce sus derechos y los ejerce con mayor frecuencia".

Esta cifra, además --continúa defendiendo el informe--, "guarda íntima relación con el contexto tecnológico actual, un reto digital que requiere vigilancia y custodia tanto en materia de transparencia, permitiendo el control ciudadano y la rendición de cuentas, como en protección de datos, custodiando la privacidad en un entorno cada vez más expuesto".

Además, en el informe se valora que el de 2025 fue también "un ejercicio especialmente activo en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de nuestras áreas competenciales, destacando los planes de control e inspección sobre publicidad activa y sobre protección de datos, así como en la consolidación de las relaciones instituciones con actores europeos e internacionales".

El informe recoge un apartado dedicado al presupuesto con el que contó el Consejo de Transparencia para 2025 y la ejecución del mismo, y al respecto se detalla que el "presupuesto inicial" para dicho ejercicio 2025 fue de 4.371.436 euros, de los que alrededor del 80% --un total de 3.519.896 euros-- se asignó al capítulo 1, de 'Gastos personales', mientras que al capítulo 2, de 'Gastos corrientes en bienes y servicios', se asignaron 365.540 euros, y al de 'Inversiones reales' se destinaron 486.000 euros.

No obstante, a lo largo del ejercicio el "crédito definitivo" con el que contó el Consejo ascendió a 4.444.072,10 euros, de los que se alcanzó un grado de ejecución del 91,01%, según los datos del mismo informe, que precisan que de las partidas de los gastos de personal y corrientes en bienes y servicios se ejecutó alrededor del 90 por ciento, mientras que la partida vinculada a "inversiones reales" cerró con una ejecución del 98,33%.

El informe que será presentado en el Parlamento andaluz este próximo jueves evalúa también "el nivel de ejecución de los objetivos y de las acciones contempladas en el Plan Estratégico del Consejo de Transparencia y Protección de Datos diseñado para el ciclo 2022-2025", un periodo de tiempo que, según destaca el documento, "ha marcado un hito fundamental en la evolución del posicionamiento y de la actividad organizativa" del organismo.

Así, se valora que, "partiendo de los avances consolidados en etapas anteriores", la institución del Consejo andaluz de Transparencia "ha fortalecido su marco operativo y sus capacidades organizativas para situarse en los nuevos entornos tecnológicos y servicios emergentes orientados a la transparencia y a la protección de datos".