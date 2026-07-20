El Consejo Audiovisual de Andalucía pide más presencia de la discapacidad en la publicidad de las televisiones

Archivo - Imagen de archivo de unas manos con un mando. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha concluido en su último informe sobre 'La presencia de la discapacidad en la publicidad de las televisiones autonómicas andaluzas', que la representación de las personas con discapacidad "continúa avanzando en calidad, aunque no en cantidad". El estudio, realizado sobre 362 anuncios y 7.642 emisiones durante enero de 2026, constata que la imagen proyectada es "plenamente respetuosa, alejada de estereotipos y acorde con los principios de inclusión", pero advierte de que la discapacidad "apenas está presente en la comunicación comercial".

Según ha informado el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en una nota, el principal dato del informe refleja que "solo tres anuncios de toda la muestra incorporan de forma visible a personas con discapacidad", lo que supone un 0,83% del total. Asimismo, "únicamente" seis anuncios (1,66%) contienen alguna referencia "expresa" a la discapacidad. Estas cifras, además de situarse por debajo de las registradas el año anterior, resultan "muy alejadas" del peso real de este colectivo en Andalucía, donde las personas con discapacidad representan el 6,8% de la población.

No obstante, el análisis cualitativo ha arrojado una conclusión "claramente positiva". Los tres anuncios identificados --Burger King, Moeve y TUSSAM-- presentan a las personas con discapacidad como protagonistas de situaciones cotidianas, plenamente integradas y desempeñando un papel activo, sin recurrir a enfoques paternalistas o estigmatizadores. Así, el informe destaca que "no se ha detectado ningún contenido que atente contra su dignidad y que el 100% de los anuncios analizados transmite una imagen normalizada, autónoma y positiva".

Asimismo, el estudio también ha puesto el foco en la accesibilidad de la publicidad. "Aunque se aprecia una ligera mejora en el número de anuncios subtitulados, únicamente el 13,81% de las campañas analizadas incorpora subtítulos y solo el 6,91% dispone de lengua de signos". Por tanto, la audiodescripción "continúa siendo prácticamente inexistente, al haberse localizado un único anuncio accesible mediante este recurso".

Igualmente, el informe señala que "la mayor parte de las medidas de accesibilidad se concentran en la publicidad del sector sanitario, impulsadas por la normativa específica aplicable a los medicamentos". A la vista de estos resultados, el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía ha aprobado algunas decisiones que marcan la hoja de ruta para "mejorar la inclusión de la discapacidad en la comunicación comercial".

En primer lugar, el CAA ha valorado positivamente que la publicidad emitida por las televisiones andaluzas proyecte una imagen respetuosa e inclusiva de las personas con discapacidad, sin estereotipos ni contenidos que vulneren su dignidad. Además, el Consejo ha manifestado su preocupación por la "escasísima" presencia de este colectivo en la publicidad y por las "insuficientes" medidas de accesibilidad, tanto en subtitulación como en lengua de signos y audiodescripción.

Por ello, el regulador andaluz ha considerado que estos niveles están muy por debajo de lo deseable para favorecer un mayor conocimiento social de la discapacidad y contribuir a eliminar prejuicios, en línea con lo establecido por la Ley andaluza de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad.

En este sentido, el CAA ha animado a los prestadores audiovisuales a incrementar la presencia de personas con discapacidad en sus campañas, mejorar la accesibilidad de los espacios publicitarios mediante un mayor uso del subtitulado y la lengua de signos, y avanzar en la adopción de códigos voluntarios de autorregulación, en colaboración con el sector audiovisual, la industria, el comercio y las organizaciones representativas, tal y como contempla la Ley General de Comunicación Audiovisual.

En conjunto, el informe dibuja un escenario con una evolución positiva en la forma de representar la discapacidad, pero subraya que "el gran reto pendiente sigue siendo hacerla visible". Para el Consejo Audiovisual de Andalucía, la normalización no solo depende de cómo aparecen las personas con discapacidad en la publicidad, sino también de que formen parte de ella con una presencia mucho "más acorde" con la realidad social andaluza.