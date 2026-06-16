La Consejo de Gobierno analiza este miércoles el decreto de organización de la atención temprana en Andalucía

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar este miércoles, 17 de junio, en su habitual reunión semanal, un proyecto de decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de coordinación y participación de la atención temprana en la comunidad autónoma.

Así consta en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión del Ejecutivo andaluz, en la que también se incluye una propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior en materia de control, regulación y ordenación de las viviendas de uso turístico.

En otro de los puntos previstos, el Gobierno andaluz analizará una propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de la autorización del pago final del saldo de las ayudas directas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2025, gestionadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Además, el Ejecutivo estudiará un proyecto de decreto por el que se regula la atención educativa en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en zonas con necesidades de transformación social, así como las actuaciones educativas dirigidas al alumnado en situación o riesgo de vulnerabilidad.