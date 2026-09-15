El Consejo de Ministros aprueba la declaración como Bien de Interés Cultural de la Casa Mudéjar de Córdoba

Archivo - Patio del abrevadero de Casa Árabe, edificio Casa Mudéjar, en Córdoba. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

MADRID/CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento de la Casa Mudéjar de Córdoba. El Ministerio de Cultura inició en mayo de 2026 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación del máximo nivel de protección establecido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Según ha detallado el Gobierno, situada en pleno casco histórico de Córdoba, la Casa Mudéjar es un inmueble de extraordinario valor histórico y arquitectónico. El edificio, originado por la unión de cinco estrechas casas, presenta una compleja planta laberíntica, organizada en torno a cuatro patios y un torreón, siguiendo los modelos constructivos propios de la arquitectura mudéjar. Su localización en la collación de Santa María, próxima a la Mezquita-Catedral, responde al reparto histórico de solares tras la reconquista, reservado a linajes de especial relevancia social y política.

Desde el punto de vista arquitectónico y artístico, el inmueble conserva destacados elementos del arte mudéjar y andalusí, como arcos polilobulados de medio punto de ladrillo aplantillado, capiteles de tradición califal, alfarjes de madera policromada y una rica decoración en yeserías con motivos de ataurique, lacería e inscripciones de caligrafía árabe. Su articulación en torno a patios de distinta jerarquía es reflejo de la organización social de la vivienda y constituye un ejemplo de la pervivencia de las tradiciones constructivas de origen islámico en el contexto cristiano de la Baja Edad Media.

PINTURAS MURALES FIGURATIVAS DEL SIGLO XV

Uno de los elementos más sobresalientes del edificio es el conjunto de pinturas murales figurativas del siglo XV conservadas en la sala de Embajadores, uno de los escasos ejemplos conservados en la ciudad de Córdoba. Estas pinturas, descubiertas en 1928 por el arqueólogo Samuel de los Santos Gener, representan alegorías de virtudes teologales y cardinales, combinadas con motivos heráldicos.

A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, la Casa Mudéjar ha sido objeto de varias intervenciones de conservación y rehabilitación, entre las que destacan la actuación integral finalizada en 2011, galardonada con el premio 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad'. Esta intervención ha permitido la recuperación y adaptación al inmueble para su uso cultural, garantizando la preservación de sus valores patrimoniales. El edificio alberga actualmente la sede del consorcio de Casa Árabe.