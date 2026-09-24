El consejo rector del Imgema aprueba su presupuesto de 3,96 millones de euros para 2027

La concejal María Encarnación Pozanco. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema) ha aprobado el proyecto de presupuesto del organismo para 2027, que asciende a 3.960.510,59 euros, manteniendo la prioridad en la gestión de los recursos y la ejecución de las inversiones ya previstas.

Según ha destacado el Ayuntamiento, el presupuesto está orientado a consolidar el funcionamiento ordinario del organismo, consolidar la mejora de su estructura y capacidad de gestión y continuar con la ejecución de los proyectos de inversión ya previstos en ejercicios anteriores.

El principal gasto del Imgema será el destinado a personal, con 3.245.047,25 euros, un 4,42% más que en 2026. Esta dotación contempla la actualización de las retribuciones prevista para 2027 y responde a las necesidades derivadas de la actual estructura de personal.

En cuanto al gasto en bienes y servicios, que incluye conceptos como limpieza, seguridad, electricidad y mantenimiento, será de 687.213,34 euros, un 2,83% menos que el año anterior. Esta reducción responde al objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos, aprovechando también la progresiva consolidación de los equipos técnicos y administrativos del organismo.

En el capítulo de ingresos procedentes de transferencias corrientes, las previsiones se mantienen en 3.719.510,59 euros, de los que 3.509.510,59 euros corresponden a la aportación del Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, se contempla una aportación de la Junta de Andalucía vinculada a la gestión del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía (BGVA), a la espera de la formalización del nuevo marco convencional.

Por su parte, la previsión de tasas y otros ingresos se sitúa en 216.000 euros, apoyada en la evolución de la afluencia de visitantes, mientras que los ingresos patrimoniales ascienden a 10.000 euros por intereses bancarios. En el estado de gastos, el Fondo de Contingencia recupera la dotación habitual de 10.000 euros.

"LÍNEA DE CONTINUIDAD"

La presidenta del Imgema, Marien Pozanco, ha afirmado que "estos son unos presupuestos que mantienen una línea de continuidad respecto al ejercicio anterior, después de los importantes esfuerzos realizados en los últimos años para ampliar y mejorar la capacidad de gestión del Imgema". "Son unas cuentas honestas y realistas centradas en la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones ya previstas", ha aseverado.

Pozando ha añadido que "además, hay que tener en cuenta que el organismo gestiona actualmente un mayor número de instalaciones y servicios, a la vez que ha incorporado nuevos ámbitos de actuación, como la gestión de terrenos destinados a huertos urbanos, la tutela de nuevo patrimonio vegetal o la naturalización de fuentes urbanas". El proyecto de presupuesto deberá continuar ahora su tramitación para su incorporación al presupuesto general y posterior aprobación definitiva por el Pleno municipal.