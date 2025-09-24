El consejo social de la Universidad de Córdoba avanza en la organización del Foro Social Provincial de Ingenierías

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo social de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado recientemente una reunión preparatoria del Foro Social Provincial de Ingenierías 'Innovación y Desarrollo', que tendrá lugar el 13 de noviembre en Córdoba con el apoyo de la Diputación provincial. Este foro busca consolidarse como un espacio de encuentro entre la universidad, los colegios profesionales, las empresas, las instituciones públicas y la sociedad cordobesa para analizar el papel de las ingenierías en el desarrollo económico, la innovación y la empleabilidad de la provincia.

Tal y como ha indicado el consejo social de la UCO en una nota, uno de los ejes centrales de la reunión ha sido la presentación de la encuesta general del foro, que ya se encuentra en fase de lanzamiento. Con preguntas dirigidas a estudiantes, profesorado, egresados, empresas, colegios profesionales e instituciones, esta encuesta permitirá conocer la percepción social y profesional de la ingeniería en Córdoba.

Igualmente, servirá para detectar necesidades formativas, de investigación y de transferencia de conocimiento; orientar los debates de las mesas de trabajo que se desarrollarán en el foro, y establecer un diagnóstico participativo que alimente las conclusiones y propuestas estratégicas. Los resultados se presentarán durante el propio foro y se difundirán posteriormente en redes y medios especializados.

El encuentro del 13 de noviembre se estructurará en cinco grandes bloques de trabajo: Formación, currículum académico, docencia e innovación educativa; empleabilidad y relaciones con el entorno profesional; investigación y desarrollo; transferencia de conocimiento y colaboración con empresas e instituciones y, por último, innovación y futuro de las ingenierías.

Además, se abordará la posible incorporación de nuevas titulaciones en la UCO, como Telecomunicaciones, Topografía, Aeronáutica, Caminos u Organización Industrial, en respuesta a la demanda social y empresarial de la provincia.

Antes de la celebración del foro, está previsto un acto público de presentación en el Salón de Actos del Consejo Social, en el que se darán a conocer algunos resultados de la encuesta mediante un código QR y se contará con una conferencia de impacto que servirá de apertura pública de la iniciativa. El trabajo del foro no concluirá en noviembre, sino que sus conclusiones formarán parte de un documento estratégico que servirá de base para la elaboración de una publicación que se presentará en 2026.