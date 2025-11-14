El Consejo de Transparencia aborda en su foro la privacidad y los límites de la sociedad digital

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía celebrará el día 26 de este mes una nueva edición de su foro bajo el título 'Transparencia, privacidad y límites: prospectiva en la Era Digital', que servirá de foco de debate para el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos sobre asuntos de relevante actualidad.

Según un comunicado del consejo, este año la autoridad de control ha centrado este espacio de diálogo en torno a cuatro conceptos estrechamente interrelacionados y de notable importancia en la sociedad digital: la protección de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos y la transparencia.

Los datos personales constituyen un recurso estratégico y la garantía de un uso lícito, legítimo y seguro es un desafío constante frente a la creciente capacidad tecnológica para recopilarlos, procesarlos y reutilizarlos, según el consejo.

Por su parte, según ha añadido, la inteligencia artificial representa una de las transformaciones más destacadas y su capacidad de aprender, predecir y tomar decisiones amplía las posibilidades de innovación en todos los ámbitos. "Sin embargo, su desarrollo y aplicación genera tensiones entre su potencial y la obligación de proteger los derechos de las personas", según el consejo.

El consejo ha indicado que, en este escenario, "la transparencia emerge como principio fundamental": "La transparencia de los algoritmos es la llave que garantiza que el procesamiento de datos, la toma de decisiones automatizadas y los proyectos basados en IA se realicen con criterios claros, explicables y verificables".

Sobre estas materias reflexionarán el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix (Granada) y miembro del Comité Consultivo de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea por la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, Alfonso Peralta Gutiérrez; la fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y profesora doctora en la Universidad CEU San Pablo, especializada en ética y regulación en IA, Idoia Salazar García, y el director general de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Manuel Perera Domínguez.

Clausurará el Foro el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez López, quien abordará la supervisión de sistemas de Inteligencia Artificial y rendición de cuentas en el sector público.

Este foro se celebra anualmente debatiendo aspectos de actualidad en las materias competencia del Consejo. En las pasadas ediciones participaron personalidades como Lorenzo Cotino (actualmente presidente de la AEPD), Emilio Guichot (catedrático de Derecho Administrativo), José Luis Rodríguez (presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ), Gabrile Vestri (presidente del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial), Leonardo Cervera (secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos), Gabriel Gonzalez (fiscal delegado de Criminalidad Informática) o Unai Aberasturi (director de la Agencia Vasca de Protección de Datos), entre otros.

Los temas tratados giraron en torno a 'Gobierno, tecnología y soberanía del dato' (2024), 'Nuevos espacios de transparencia pública' (2023), 'Innovación y desarrollos tecnológicos: desarrollos tecnológicos ante el desafío en la protección de datos personales'(2022).