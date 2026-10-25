Los consejos sociales de Andalucía respaldan la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031

Los consejos sociales de Andalucía mostrando su respaldo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 durante su encuentro anual celebrado en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los consejos sociales de Andalucía han mostrado su respaldo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 durante su encuentro anual celebrado en Málaga, en el que han participado este viernes pasado en Málaga representantes de más de quince ciudades andaluzas.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el encuentro, celebrado con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha servido también para intercambiar experiencias sobre los principales retos de las ciudades andaluzas.

Los asistentes han querido manifestar su apoyo, reafirmando así el carácter andaluz de un proyecto que aspira a proyectar la cultura de Andalucía en toda Europa. Durante la reunión el presidente del Consejo Social de Granada, Javier de Teresa, ha compartido los avances de la candidatura y ha destacado que Granada 2031 ha trascendido el ámbito local para convertirse en un proyecto compartido por toda Andalucía.

En este sentido, ha puesto en valor la implicación de las instituciones y de la sociedad civil en una iniciativa que representa una oportunidad para fortalecer la proyección cultural, social y económica de Granada y del conjunto de la comunidad autónoma.