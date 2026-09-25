El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado más de 12 millones a los afectados por los terremotos en Granada

Archivo - Imágenes de los destrozos causados por los terremotos en agosto en Granada. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha abonado ya casi 12,2 millones de euros en indemnizaciones a los afectados por los terremotos que se suceden desde el 14 de agosto en el área metropolitana de Granada.

Hasta este viernes, se han pagado 3.537 solicitudes. En total, el Consorcio ha recibido 63.005 solicitudes de indemnización: 62.942 por daños materiales y 63 por pérdida de beneficios.

De ellas, 1.300 se han rechazado por estar duplicadas o por no tener cobertura. Según una primera estimación, el coste de estos siniestros superará los 174 millones de euros. La cifra se irá actualizando a medida que avance la peritación.

El Consorcio de Compensación de Seguros está sobre el terreno para que las familias y los negocios de Granada reciban cuanto antes el dinero que necesitan para reparar sus casas y sus locales. Los primeros 12 millones ya están en las cuentas de los afectados, y el objetivo es seguir acelerando la peritación hasta resolver la última solicitud.

Casi todas las solicitudes (un total de 58.938) y los pagos (más de 11,6 millones de euros) corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; seguidas de comercios y almacenes, con 3.015 solicitudes y algo más de 360.000 euros abonados hasta la fecha.

Las solicitudes llegan de 129 municipios de la provincia de Granada, 28 de Jaén, 26 de Málaga, 19 de Almería y de la Ciudad Autónoma de Melilla. Solo la ciudad de Granada suma 32.766 solicitudes, el 52 por ciento del total. Le siguen Armilla (5.238), Ogíjares (3.595), Churriana de la Vega (3.333), Las Gabias (2.562) y La Zubia (2.269).