El consorcio deja de prestar el servicio de autobús directo al CITAI de Escúzar (Granada) ante su escasa demanda

Archivo - Imagen de archivo de un autobús del Consorcio de Transporte del Área de Granada. - JUNTA - Archivo

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada va a dejar de prestar a partir del próximo 1 de julio el servicio adicional de autobús directo desde Granada capital hasta la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI) de Escúzar.

Así lo ha dado a conocer la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en un comunicado, en el que detalla que el servicio, que se puso en funcionamiento en octubre, hace cerca de nueve meses, ya no operará después de que haya finalizado el convenio entre el Consorcio y el Ayuntamiento, que han coincidido en no prorrogarlo ante la escasa demanda.

Por otro lado, la Consejería señala que sí se mantendrá la línea 256 del Consorcio, que cuenta en días laborables con cinco expediciones diarias de Granada hasta Escúzar y seis expediciones hacia Granada.

La decisión se adopta después de que se hayan mantenido reuniones periódicas tanto con la dirección del CITAI como con el Ayuntamiento de Escúzar para ajustar esta oferta de transporte público a las necesidades de los trabajadores del polígono tecnológico, sin que ninguna haya tenido el efecto deseado. De hecho, se han realizado hasta tres consultas sobre horarios y recorridos para ajustar la oferta a la demanda.

Los datos reales de demanda evidencian que no era necesario este refuerzo. De media, esta conexión directa no supera los 1,4 usuarios por expedición, una cifra difícilmente asumible para un servicio con un coste superior a los 100.000 euros (75% por parte del Consorcio y el 25% restante por el Ayuntamiento). El propio Ayuntamiento ha planteado en estos nueve meses que se dejara de prestar el servicio a la vista de los datos.

La no continuidad de esta conexión directa, que ofrecía cuatro expediciones (dos de ida y dos de vuelta) ha sido consensuada por todas las partes implicadas. No obstante, el Consorcio de Transporte Metropolitano ha dejado abierta la posibilidad de retomar este servicio cuando se den las condiciones adecuadas de contar con una ocupación mayor.