Las constituciones de sociedades en Andalucía caen un 10,6 en el segundo trimestre, según el Colegio de Registradores

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de constituciones de empresas en Andalucía ha descendido un 10,6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, sumando un total de 5.547 operaciones, siendo la tercera comunidad con mayor caída a nivel nacional, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

En relación al número de traslados de sede social entre distintas Comunidades Autónomas, la organización ha explicado que los datos no reflejan solicitudes de traslado, sino confirmaciones de traslado inscritas en el Registro Mercantil de destino.

Así las cosas, a Andalucía se han trasladado 196 nuevas sociedades, las mismas que han migrado a otras comunidades.

De esta manera, atendiendo a las empresas que han entrado en el segundo trimestre en Andalucía, cinco se han trasladado desde Aragón, ocho desde Baleares, tres de Canarias, una de Cantabria, tres de Castilla-La Mancha, cinco de Castilla y León, 41 de Cataluña, cinco de Ceuta y Melilla, once de la Comunidad Valenciana, cuatro de Extremadura, tres de Galicia, una de La Rioja, 92 desde Madrid, diez de Murcia, una de Navarra y tres del País Vasco.

En cuanto a las salidas de la comunidad, 17 han migrado hacia Baleares, cinco a Canarias, tres a Castilla-La Mancha, una a Castilla y León, 21 a Cataluña, una a Ceuta y Melilla, once a la Comunidad Valenciana, una a Extremadura, dos a Galicia, 130 a Madrid, tres a Murcia y una al País Vasco.

A nivel nacional, el número de constituciones de empresas en España ha descendido un 5% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, sumando un total de 34.382 operaciones y rompiendo la tendencia predominantemente positiva registrada desde finales de 2022, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

Desde la organización han explicado que tras periodos de "intenso dinamismo" es habitual que se produzcan "ajustes coyunturales" propios de la evolución del ciclo económico. En este sentido, factores como la incertidumbre geopolítica, las tensiones inflacionistas y las revisiones en las expectativas de crecimiento "tienden a condicionar el ritmo de constitución de nuevas sociedades".

Pese a este retroceso trimestral, el volumen anual acumulado se mantiene por encima de las 135.000 constituciones, situándose en "valores máximos" de la serie histórica. Así, entre julio de 2025 y junio de 2026 se crearon en España 135.703 nuevas sociedades, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según han indicado desde el Colegio de Registradores, la comparación con periodos previos refleja una tendencia de "claro crecimiento". Así, en el segundo trimestre de 2026 el volumen acumulado de constituciones fue un 21,4% superior al registrado dos años antes. Esta evolución permitió superar las 120.000 constituciones anuales de media en 2025 y elevar el total acumulado por encima de las 135.000 sociedades en el arranque de 2026, alcanzando los niveles más elevados de toda la serie histórica.

Por comunidades autónomas, los resultados del segundo trimestre han sido heterogéneos, con diez regiones con crecimientos y ocho con caídas, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Por regiones, Madrid y Cataluña lideraron la creación de empresas al concentrar conjuntamente el 41% del total nacional, aunque ambas registraron caídas del 8,2%. Los descensos más acusados se produjeron en Ceuta y Melilla (-17,4%), Castilla-La Mancha (-12,8%) y Andalucía (-10,6%), mientras que los mayores crecimientos se dieron en La Rioja (43,6%), Navarra (35,4%) y Murcia (13,9%).

Atendiendo a la distribución sectorial, la economía española se mostró "claramente especializada en las actividades de servicios", destacando las actividades profesionales, científicas y técnicas, que lideraron la creación con un 15,5% del total de nuevas empresas, seguidas por las actividades inmobiliarias (14,3%), el comercio (13,8%) y la construcción (11,6%). También tienen un peso relevante la hostelería (9,9%) y las financieras y seguros (8,2%).

En términos de evolución interanual durante el segundo trimestre del año, según los datos, sobresalen los crecimientos de financieras y seguros (22,9%), de las actividades vinculadas a edición, radiodifusión, telecomunicaciones, informática y consultoría (13,9%) y de la Agricultura (12,1%).

Por el contrario, se registran descensos más acusados en el sector de la educación (-11,8%), el comercio (-11,7%), la hostelería (-9,1%), y las actividades inmobiliarias (-6%).

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2026, las ampliaciones de capital crecieron un 8,2% entre abril y junio, alcanzando las 7.799 operaciones y un desembolso global de 5.799 millones de euros. En cocnreto, el importe medio por operación se situó en 743.554,8 euros, un 38,6% por encima del contabilizado en el mismo periodo de 2025.

Finalmente, las extinciones societarias ascendieron a 7.262, lo que supone un incremento del 14,3% interanual. Como consecuencia, la ratio de extinciones sobre constituciones se ha elevado hasta el 21,1%, frente al 17,6% registrado en el mismo trimestre del ejercicio anterior.

Respecto a los traslados de sede, el mayor número de salidas se concentra en la Comunidad de Madrid (473), seguida de Cataluña (389), Andalucía (196) y la Comunidad Valenciana (161). Así, la Comunidad de Madrid registra el comportamiento más favorable, con un saldo neto positivo de 450 empresas. A considerable distancia se sitúan Illes Balears, con un saldo de 19 empresas, y Canarias, con 15.

En contraste, Cataluña presenta el saldo neto más negativo, con una pérdida de 204 empresas, seguida de Castilla-La Mancha (-67) y Castilla y León (-58).