Construcor y la Junta analizan los presupuestos andaluces de 2026 para Córdoba y su provincia

Molina y Jiménez (centro, al fondo), en la reunión de Construcor y Junta para analizar los presupuestos andaluces de 2026 para Córdoba y su provincia. - CONSTRUCOR

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de Construcor se ha reunido este lunes con el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y con los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Agustín López, y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, para analizar los presupuestos andaluces 2026 para Córdoba y su provincia.

Según ha informado la patronal de la construcción en una nota, en la reunión, celebrada en la nueva sede del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina ha explicado que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, contempla para Córdoba 523 millones de euros en inversiones, destacando que supone la mayor cifra por habitante de toda Andalucía.

En este sentido, ha resaltado las actuaciones en torno a la Base Logística del Ejército de Tierrar (BLET), a las infraestructuras viarias, la vivienda y urbanismo, incluyendo las de accesibilidad para edificios y viviendas plurifamiliares y unifamiliares, y para reurbanización y rehabilitación de edificios. Dichas actuaciones han sido repasadas, tanto por Agustín López, como por Carmen Granados.

"NECESIDADES PENDIENTES"

Tras la exposición y análisis, la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, ha agradecido el esfuerzo inversor de la Junta y ha pedido que se mantenga y aumente en los próximos ejercicios, "para paliar las necesidades pendientes" en Córdoba y su provincia, dentro de las competencias y presupuesto de la Administración autonómica.

Construcor y Junta han coincidido en destacar las "grandes carencias pendientes en materia de infraestructuras que soporta Córdoba y su provincia y que deben contar con inversión del Estado, como la variante Oeste, la autovía A4 y la infraestructura eléctrica en el Norte de la provincia".

Además, en materia de vivienda, la presidenta de Construcor ha expuesto la necesidad de "desarrollar la legislación autonómica al máximo y buscar formas de colaboración público-privada para ampliar el parque de vivienda", así como "profundizar en la simplificación administrativa en los distintos proyectos, tanto de edificación residencial, como de obra civil, y colaborar conjuntamente en el desarrollo de programas para fomentar el empleo en el sector".