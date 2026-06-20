El consumo de alcohol entre los andaluces cae un 40% en los últimos 20 años

Archivo - El consumo de alcohol entre los jóvenes andaluces cae un 40% en los últimos 20 años. - RESTALIA - Archivo

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los andaluces de más de 15 años beben menos alcohol que los que tenían más de 16 años hace dos décadas, según un informe del ministerio de Sanidad, basado en los datos de la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023. En 2006 un 53,3% de la población mayor de 16 años había consumido alcohol en las dos últimas semanas, sin embargo, un 31,9% de mayores de 15 años había consumido alcohol de manera habitual en los últimos doce meses en 2023.

A pesar de que cada estudio se centra en una edad y en un periodo de concreto, los datos demuestran una caída "significativa" del consumo de bebidas alcohólicas entre los andaluces en los últimos 20 años. En concreto, los hombres beben más alcohol en Andalucía que las mujeres tanto hace 20 años como en la actualidad. En concreto, el consumo habitual en hombres ha pasado del 67,4% en 2006 al 42%, y el en mujeres del 39,7% al 22%.

Cabe recordar que el informe sobre consumo de alcohol elaborado a partir de la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023 forma parte de una nueva serie de informes monográficos. Por este motivo, no existe un documento anterior directamente equivalente que permita realizar una comparación completa en los mismos términos

En general, los datos muestran que los andaluces consumen menos alcohol, aunque continúan los patrones de consumo intensivo. Además, hay muchas personas que no toma nunca alcohol. Según el estudio, un 7,6% de andaluces ha consumido alcohol de manera intensiva en los últimos doce meses frente al 31,5% que afirma no haber bebido alcohol (abstinencia) en el mismo periodo. Son las mujeres las que representan un porcentaje mayor de abstinencia (39,8%) frente a los hombres (22,8%).

En comparación con los datos nacionales, el consumo habitual de alcohol en los últimos doce meses en Andalucía se asemeja al de los españoles. Así, en España se sitúa en el 31,1% y en Andalucía en un 31,9%, menos de un punto de diferencia, siendo el dato nacional superior. No obstante, la comunidad andaluza no es una de las mayores consumidoras de alcohol en la actualidad. Las Islas Baleares encabeza el listado con un 46,7% y lo cierra Melilla con la cifra más baja de consumo, un 12,9%.