Controlado en Granada el incendio forestal en el entorno de la antigua Azulejera

Imágenes del incendio esta mañana en el entorno de la antigua Azulejera de Granada, ya controlado. - INFOCA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha dado por controlado el incendio declarado a primera hora de la mañana de este miércoles en una zona próxima a la antigua Azulejera, en el término municipal de Granada, que obligó a cortar el tráfico en la GR-3102, que ya ha quedado reabierta, según han informado a Europa Press fuentes de este operativo.

Las llamas se han originado en el entorno del barranco de San Jerónimo, en el límite con el municipio de Jun, donde el pasado lunes se declaró otro incendio que ya se había dado por extinguido, según precisan a Europa Press desde el 112.

El incendio se ha declarado, por causas que se desconocen, en torno a las 7,22 horas y hasta allí se han desplazado efectivos del Infoca y del Cuerpo de Bomberos de Granada. La carretera, que une Granada con Víznar, tuvo que ser cortada a la circulación a cuenta de las llamas.

El incendio ha quedado controlado a las 9,50 horas y sobre el terreno permanecen trabajando para su remate y liquidación 11 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba, según la última actualización facilitada por el Infoca a través de las redes sociales.