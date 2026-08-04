Controlado en Íllora (Granada) un incendio en un paraje de la Sierra de Parapanda que movilizó medios aéreos

Incendio forestal declarado en Íllora (Granada) en un paraje de la Sierra de Parapanda - PLAN INFOCA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este martes 4 de agosto el incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en el paraje Sierra de Parapanda de la localidad granadina de Íllora.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego quedó estabilizado sobre las 20.50 horas y ha conseguido ser controlado a las 03.15 horas por los efectivos que continúan desplegados en la zona.

En las tareas de extinción se llegaron a desplegar este lunes tres medios aéreos --uno ligero y dos de carga en tierra-- junto a 26 efectivos por tierra y dos vehículos autobomba.