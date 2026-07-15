Controlado el incendio agrícola declarado en un paraje de Alquife (Granada)

Incendio forestal declarado este martes en una paraje de Alquife (Granada). - INFOCA

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado en la medianoche de este miércoles 15 de julio el incendio declarado durante la tarde de este martes en un paraje del municipio granadino de Alquife.

Si bien en un primer momento se hablaba de incendio forestal, el Infoca ha detallado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que se trata de un incendio agrícola.

En las tareas de remate y liquidación del incendio continúan trabajando efectivos del Infoca junto a Bomberos de Guadix.

Durante la jornada del martes se desplegaron en la zona dos helicópteros semipesados, 48 efectivos del Infoca por tierra y dos vehículos autobombas trabajan en su control, junto a los Bomberos del Ayuntamiento de Guadix.