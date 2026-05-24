Controlado el incendio forestal declarado en Alhama de Granada que movilizó a 16 medios del Infoca

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado este sábado en un paraje del municipio de Alhama de Granada y que movilizó a 16 medios del Infoca.

Así, según ha informado el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego ha sido controlado a las 11,00 horas de este domingo, 24 de mayo, mientras que siguen con las labores de "remate y liquidación".

Asimismo, actualmente se encuentra un grupo de bomberos forestales y un agente del medio ambiente en la zona para acometer las mencionadas tareas.

Este fuego llegó a movilizar en la jornada del pasado sábado a tres helicópteros semipesados; cuatro grupos de bomberos forestales; dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios; dos técnicos de operaciones; dos agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

De este modo, este incendio forestal se suma a los controlados en el municipio cordobés de Adamuz y al de la localidad hispalense de Almadén de la Plata, cerca de ser declarados como extinguidos.