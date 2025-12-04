Convenio entre Unicaja y ACIL para impulsar la actividad económica en Linares (Jaén) con el apoyo a empresas y autónomos

Jesús Bustos, Vicente Nieves Y Eduardo Pérez En La Firma Del Acuerdo. - UNICAJA

LINARES (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

Unicaja y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la actividad económica local, apoyando a empresas, pymes y autónomos del municipio.

A través de "condiciones financieras ventajosas y asesoramiento especializado", la entidad busca facilitar el acceso al crédito, promover nuevas oportunidades de negocio y contribuir a la revitalización comercial e industrial de la ciudad, según ha informado este jueves en una nota.

Al acto de la firma del convenio han asistido, por parte de Unicaja, el director de Zona de Jaén, Vicente Nieves, y el director de la oficina principal de Linares, Santiago Cárdenas, mientras que, por ACIL, han participado el presidente, Eduardo Pérez, y el secretario general, Jesús Bustos.

Ambas entidades colaboran para fortalecer el tejido empresarial linarense y favorecer así un entorno competitivo y un desarrollo sostenible. "El apoyo de Unicaja responde a su compromiso con el tejido productivo, especialmente con pymes y trabajadores autónomos", ha señalado el director de Zona de Jaén.

Por ello, según ha añadido, la entidad ofrece a los profesionales de Linares "una completa oferta de productos y servicios financieros, en condiciones ventajosas, para facilitar su gestión y actividad diarias".

Por su parte, Pérez ha indicado que este acuerdo se ha alcanzado gracias al esfuerzo de Unicaja para ayudar a ACIL "con un plan específico que permita dar luz verde" a los proyectos de sus más de 300 asociados y continuidad a aquellos que llevan una gran trayectoria profesional.

"A través de los productos financieros ofrecidos podemos ser más competitivos y hacer que nuestro tejido industrial y comercial siga creciendo y siendo más sostenible", ha valorado el presidente de la asociación.

En concreto, en el convenio se contemplan productos de pasivo, operaciones de financiación, medios de pago, servicios digitales y seguros, destacando, además, una completa oferta para empresas, pymes y autónomos (Plan Cero Profesional Autónomos, 'Requetecuenta Digital' o Tarifa Plana para TPV, entre otros beneficios).

Unicaja ha explicado que la empresa, en general, y las pymes y los autónomos, en particular, "son colectivos claves de su política de financiación", como se recoge en el Plan Estratégico 2025-2027, sobre todo en sus territorios de actuación, como es el caso de la provincia de Jaén.

La entidad "es consciente de que el segmento empresarial es determinante para dinamizar la economía", de ahí que ofrezca "respaldo financiero y asesoramiento especializado, contribuyendo así a impulsar la competitividad, la innovación y la creación de empleo".

ACIL, constituida hace 25 años, es una entidad empresarial que agrupa a un amplio colectivo de profesionales, pymes y establecimientos comerciales e industriales de Linares con el objetivo de defender sus intereses y promover el desarrollo económico local.