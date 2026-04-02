Convocada la 23 edición de los premios Baza Joven, con recepción de candidaturas hasta el 17 de abril

Ayuntamiento de Baza. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

BAZA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha informado de la convocatoria de la 23 edición de los Premios Baza Joven, que distinguen y otorgan reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes, colectivos, entidades o instituciones compuestas en su mayoría por personas jóvenes que destacan en sus respectivos campos de actividades o que desarrollan un trabajo o una actividad que repercuta de forma positiva en el colectivo juvenil de la ciudad granadina.

Los XXIII Premios Baza Joven tienen un plazo para la presentación de candidaturas que termina el viernes 17 de abril. Las bases que regulan los galardones se pueden consultar ya en el tablón de anuncios de la web municipal donde también se puede conseguir el documento establecido para realizar la propuesta.

De nuevo son cuatro las modalidades propuestas: Economía y Empleo, Arte y Creación, Deporte, y Asociacionismo y Voluntariado. Para optar a ellos los participantes deben ser menores de 35 años o, en caso de colectivos, que hayan contribuido en la promoción del colectivo juvenil. Incluso podrían ser personas de más de 35 años, siempre que hayan demostrado un apoyo decidido a la juventud.

Los candidatos pueden ser propuestos por cualquier persona o entidad, pero nunca a sí mismos. También el jurado, que estará integrado por la Comisión Municipal de Juventud, puede hacer sus propuestas. En todo caso, las candidaturas deberán aportar una memoria justificativa de los méritos del aspirante y entregarse en el Registro General del Ayuntamiento.