Convocada una concentración contra el cierre por obras de la carretera entre Jódar y Úbeda (Jaén)

Cartel de la protesta - ADELANTE ANDALUCÍA

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Local de Adelante Andalucía en Jódar ha convocado para este viernes, a las 20,00 horas, una concentración informativa y de protesta a las puertas del Ayuntamiento ante el próximo cierre por obras de la carretera A-401 entre los municipios jiennenses de Jódar y Úbeda. Se quiere reclamar así soluciones que eviten el "aislamiento" de la comarca durante las obras de reparación del puente sobre el río Guadalquivir.

El portavoz de la asamblea local de Adelante Andalucía, Andrés Bódalo, ha subrayado que no se cuestiona la necesidad de reparar la infraestructura para garantizar su seguridad, sino que no se hayan estudiado alternativas para causar el menor perjuicio posible a los vecinos.

"No estamos en contra de las obras, al contrario, queremos que el puente se reconstruya cuanto antes y con todas las garantías de seguridad", ha afirmado. No obstante, ha criticado que una obra de esta magnitud se planifique "sin estudiar todas las alternativas" para mantener la comunicación y reducir el impacto sobre los vecinos.

El cierre de la vía por obras, programado desde el 3 de agosto hasta el 15 de diciembre obligará a los usuarios a utilizar un desvío por Jimena. Según los cálculos de la organización, este trayecto alternativo incrementará el recorrido en aproximadamente 50 kilómetros entre ida y vuelta para muchos de los desplazamientos hacia Úbeda.

Desde Adelante Andalucía advierten de que el desvío supondrá un sobrecoste estimado de 15 euros por cada visita al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, debido al aumento en tiempo, combustible, mantenimiento y desgaste del vehículo.

En este sentido, señalan que un paciente que deba acudir al centro hospitalario dos veces por semana para consultas, rehabilitación, diálisis, tratamientos oncológicos o pruebas médicas tendrá que asumir un gasto adicional cercano a los 500 euros durante el periodo de las obras, además de invertir más de 40 horas extra al volante.

Asimismo, la formación alerta de que el perjuicio no es únicamente económico, ya que el Hospital San Juan de la Cruz es el centro sanitario de referencia para miles de vecinos de Jódar y otros municipios de la comarca.

El incremento del tiempo de desplazamiento puede dificultar la llegada a citas programadas y, en situaciones de urgencia, "puede resultar especialmente preocupante para pacientes y familiares", a pesar de que los servicios de emergencias adapten sus rutas. A esto se suma el impacto diario sobre trabajadores, estudiantes, agricultores, transportistas, autónomos y empresas de la zona.

Ante esta situación, la organización ha solicitado a la Junta de Andalucía que aclare si ha estudiado otras posibilidades técnicas, como la instalación de un puente provisional para mantener la circulación mientras se ejecutan los trabajos.

"Pedimos a la Junta de Andalucía que haga público si ha estudiado la instalación de un puente provisional y, si la ha descartado, que explique las razones técnicas", ha dicho Bódalo.

La concentración del 31 de julio tendrá un carácter de asamblea informativa y reivindicativa con el objetivo de pedir a la Administración que reconsidere las medidas y estudie soluciones viables.

Desde la Asamblea Local de Adelante Andalucía han hecho un llamamiento a la participación de vecinos, comerciantes, agricultores y empresarios "en defensa del derecho de toda una comarca a mantener unas comunicaciones dignas y un acceso rápido a servicios esenciales como la sanidad". "Reparar un puente no puede significar aislar a miles de personas durante cuatro meses", ha concluido Bódalo.