Convocadas manifestaciones este viernes por toda Andalucía para declarar la "emergencia feminista"

Publicado 19/09/2019 17:00:03 CET

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se movilizará este viernes, 20 de septiembre, con el objetivo de visibilizar "la emergencia feminista", después de que la Plataforma Feminista de Alicante declarase el pasado 6 de agosto dicha "emergencia" ante la "barbarie" que reflejan los datos.

"El verano de 2019 nos ha dejado los peores datos en violencia de género de la década. En el mes de julio, una mujer ha sido asesinada cada dos días, un menor fue asesinado y otro herido de gravedad. La violencia sexual en los meses de julio y agosto ha aumentado un 50%", denuncian desde la Plataforma, que considera que se trata de una cuestión de "vida o muerte" ante la que el feminismo "de nuevo demuestra su fuerza, su capacidad y compromiso". "Estamos defendiendo el derecho a una vida libre de violencia machista", sostienen.

Así, el Movimiento feminista de Málaga ha convocado 'La caminata silenciosa', que con luces violetas partirá de la puerta del Ayuntamiento a las 20,30 horas y finalizará el la calle Alcazabilla con la lectura del manifiesto, mientras que en Granada capital la manifestación partirá a las 21,30 horas de la Plaza del Carmen y en el municipio de Loja será en el Parque de los Ángeles a las 20,30 horas.

Ya en Jaén, "la noche violeta" partirá a las 20,00 horas desde la puerta de la Subdelegación del Gobierno-Plaza de las Batallas, mientras que en Úbeda será en la Plaza de Andalucía a partir de las 20,30 horas, y en Córdoba capital la cita es en el Bulevar Gran Capitán a las 20,30 horas. En la provincia se movilizarán también en Puente Genial, Castro del Río o Nueva Carteya.

En Cádiz capital la protesta por la "emergencia feminista" está convocada a las 21,00 hora en Plaza del Palillero, mientras que en Jerez de la Frontera partirá a las 21,00 horas desde la Plaza del Arenal para acabar con la lectura del manifiesto reivindicativo y en Chiclana de la Frontera será en la Puerta del Ayuntamiento a las 20,30 horas.

Por su parte, en la capital onubense la convocatoria es a las 21,00 horas en Plaza de los Litri y en Sevilla, a las 19,00 horas en el Palacio de San Telmo. En la provincia se manifestarán también en Dos Hermanas, Mairena del Alcor o Santiponce. Finalmente, en Almería es en Puerta Purchena a las 20,30 horas. También se celebrará el 20S en El Ejido.

Desde la Plataforma convocante, han difundido un vídeo en el que relatan 20 motivos por los que declarar la 'emergencia feminista' de la mano de 20 mujeres de diferentes ámbitos. Entre estas mujeres está la cantante María Villalón; la presentadora Samanta Villar; o la abogada y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

"Gritamos por todas las que ya no están", esgrimen. "O feminismo, o barbarie", recalca la escritora Pilar Aguilar. "Porque no vamos a permitir que se cuestione la existencia de la violencia de género, no podemos permitir que tengan ni espacio ni poder quienes quieren acabar con los derechos de las mujeres. Ni un paso atrás", finalizan diciendo en el video.