Convocado el XV Concurso Nacional de Pintura 'Ciudad de Baena', con un primer premio de 3.000 euros

BAENA (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

El Concurso Nacional de Pintura 'Ciudad de Baena', organizado por el IES Luis Carrillo de Sotomayor de la mencionada localidad, ha convocado su décimo quinta edición abierto a participantes de toda España y cuyo primer premio a nivel nacional cuenta con una dotación económica de 3.000 euros.

Según recogen las bases del certamen, consultadas por Europa Press, al certamen puede "concurrir cualquier persona, sin límite de edad, con un máximo de dos obras por autor", que deben ser originales e inéditas, entendiendo por tal aquella que sea "de su exclusiva propiedad y que no haya sido expuesta con anterioridad ni presentada en ningún otro certamen o concurso".

El concurso, con temática libre, establece tres categorías: la estatal, que cuenta con un premio de 3.000 euros; la local, en la que se incluye la zona de influencia del instituto (Albendín, Baena, Doña Mencía, Luque, Zuheros, Castro del Río y Nueva Carteya), con un premio de 700 euros, y la escolar, para alumnos de Baena y su comarca, dotada con 300 euros en material escolar.

Las obras deberán ser de estilo libre (figurativo o abstracto) y técnica libre, sin embargo, es "indispensable que se presenten en soporte rígido y en perfecto estado de conservación". Además, el tamaño de las obras no será superior a 150x150 cm, ni inferior a 42 x 29,7 cm.

Los cuadros presentados a concurso no podrán estar firmados, de modo que para su identificación se acompañará, adherido al dorso del trabajo, un sobre cerrado en cuyo interior figuren los datos del autor, las especificaciones técnicas de la obra presentada al concurso, un breve currículo, fotocopia del DNI, autorización para la venta de la obra en la exposición de trabajos presentados y en el exterior el título de la obra y categoría por la que se presenta.

La recepción de las obras será en el IES Luis Carrillo de Sotomayor desde el día 8 de enero hasta el 20 de febrero, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, y lunes, martes y jueves también de 16,00 a 20,00 horas. Las obras podrán ser entregadas personalmente o mediante agencia de transportes.

Con motivo de la presentación de este certamen, la concejala de Cultura de Baena, Ana Cruz, ha indicado que aunque se trate de un centro educativo, "su labor trasciende de las aulas para convertirse en una gestión cultural de primer nivel para toda la ciudad".

Además, ha añadido que los premios 'Ciudad de Baena' son "un paraguas que dotan de unidad y fuerza a certámenes tan potentes como el premio internacional de poesía joven Antonio Santano, el concurso de fotografía de medio ambiente y este premio de pintura", que tienen el objetivo de que "el nombre de Baena suene con fuerza en todo el territorio nacional a través del arte y de la creación".

Por su parte, el director del IES Luis Carrillo de Sotomayor, Luis Miguel Serrano, ha explicado que este certamen tiene como objetivo prioritario "fomentar y animar el trabajo artístico, no solo de la localidad, sino en todo el ámbito nacional", al tiempo que tiene una finalidad pedagógica ya que, aprovechando la modalidad del Bachillerato de Artes, el alumnado podrá vivir en primera persona la experiencia de ayudar a gestionar y montar un concurso de esta índole.

