Convocado el XXVIII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (Jaén)

Cartel del XXVIII Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna. - ASOCIACIÓN MIAQUE

PORCUNA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ha arrancado su vigésimo octava edición y los grupos interesados en participar en esta cita, convertida en un "referente" para las formaciones que están abriéndose camino, pueden formalizarla hasta el próximo 30 de enero.

Llega, además, con importantes novedades: los finalistas pasan de tres a dos, tras reducirse también los semifinalistas a seis, y los premios se incrementan, con 1.500 euros para el primer clasificado y 1.000 para el segundo. Unos cambios que buscan seguir impulsando la calidad de este certamen.

Así lo ha indicado a Europa Press Antonio Ruiz de Adana, presidente de la Asociación Juvenil Miaque, encargada de la organización de este concurso convocado por el Ayuntamiento de Porcuna y que mantiene su filosofía: "28 años con un mismo objetivo, que es ofrecer una oportunidad y un espacio a bandas emergentes para ayudarlos a hacerse un hueco en el panorama musical", ha destacado.

Hasta el momento, ya se han recibido más de cien trabajos y se espera "estar en torno a esas 200 bandas que suelen ser las que se inscriben todos los años". El plazo está abierto hasta el próximo 30 de enero y la inscripción se puede realizar a través de la página web miaque.com en el apartado #cbePorcuna.

El concurso es de carácter nacional y abierto a todos los estilos musicales, desde el rock y el funk al jazz o blues, pasando por afro-beat, flamenco-fusión o reagee. Las solicitudes deben incluir un mínimo de tres temas propios e ir acompañadas de un dosier del grupo. Además, no podrán participar los clasificados para semifinales en la edición anterior.

Tras esta primera fase, llegará la de audición de los trabajos, de la que saldrán las seis bandas --hasta esta edición, se elegían ocho-- que pasarán a semifinales. Los aspirantes actuarán por parejas en tres semifinales que se desarrollarán entre marzo y abril en distintos establecimientos de Porcuna, para las que cada grupo recibirá 250 euros en concepto de gastos de desplazamiento y contará con posibilidad de alojamiento gratuita en el albergue municipal.

El público asistente dará a cada uno una nota del uno al diez. Estas votaciones supondrán el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el 60 por ciento restante corresponderá a la otorgada por el jurado. Se clasificarán para la final las formaciones con las dos mejores puntuaciones y se elegirán otras dos de reserva.

La actuación en la que se decidirá el ganador del XXVIII CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar en el marco del MiaqueFest 2026. El primer clasificado se llevará un premio de 1.500 euros, mientras que para el segundo será de 1.000 euros.

Al respecto, Ruiz de Adana ha señalado que la principal novedad es que se pasa de ocho semifinalistas a seis y de tres a dos finalistas "con la clara intención de mejorar el premio final de este concurso" y fomentar la participación.

De ahí que haya animado a presentar las maquetas a "uno de los concursos más punteros y de los más reconocidos" del ámbito nacional. Algo que se refleja en el amplio listado de grupos que han pasado por él, "muchos de ellos hoy consagrados".

Guadalupe Plata, La barca de Sua, Trasthucada, Supersanwich, Jarrillólata, La inesperada sol dual, Lokole, Boss and Over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash, Maldito Swing, El Kamión de la Basura, Santísima, The Niftys, Vilma, Mojo Experience, Wahira, Sergio Gómez, Canastéreo, Paramon Union, Pavana Dingo, Los Jaleo o Terral son algunos de ellos. En 2025, los granadinos El Niño Delta se hicieron con el primer premio.