Convocados los XVI Premios 'Ricardo López Crespo' de la Fundación Caja Rural del Sur

Cartel de los XVI Premios 'Ricardo López Crespo' de la Fundación Caja Rural del Sur. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ya ha abierto la convocatoria de los XVI Premios 'Ricardo López Crespo', así como la de los IX Premios al Mejor Expediente de Grado de cada centro de la Universidad de Córdoba. Como en años anteriores, para los primeros, se convocan cinco categorías: Mejor expediente académico de los alumnos de Grado de la Universidad de Córdoba, Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores, Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria, Acción Social Solidaria y Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial.

Según informa la Fundación Caja Rural del Sur en nota de prensa, la inscripción de propuesta de cada candidatura podrá ser presentada tanto por los mismos aspirantes a título individual o representantes institucionales, como por terceras personas o entidades y se realizará a través de la solicitud disponible en 'www.fundacioncajaruraldelsur.com'.

Las solicitudes se podrán remitir por medio de correo electrónico a 'mariadolores_moreno@crsur.es' o por correo ordinario, con referencia en el exterior a la categoría del Premio que se opta, a la siguiente dirección: Fundación Caja Rural del Sur, avenida Ronda de los Tejares nº36, local Caja Rural del Sur, 14008 Córdoba. Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 23,59 horas, si es por correo electrónico, o 14,15 horas, si se realiza físicamente, del 9 de octubre de 2026.

La Fundación Caja Rural del Sur designará un jurado y dentro del mismo se nombrará al secretario que actuará con voz, pero sin voto, que fallará antes del 31 de enero de 2027. La composición de cada uno de los jurados se harán públicas una vez que el premio haya sido otorgado.

Desde el inicio de estos premios la Fundación Caja Rural del Sur ha querido resaltar los trabajos que han realizado entidades, instituciones, particulares y empresas que han contribuido a la mejora de la sociedad cordobesa con su aportación en alguna de estas cinco áreas temáticas.

En los XVI Premios Ricardo López Crespo los galardonados recibirán una estatuilla alegórica de la entidad convocante y 4.000 euro por cada categoría. Los ganadores de los IX Premios al Mejor Expediente de cada centro UCO, recibirán 1.500 euro cada uno de ellos.

La documentación relativa a estos premios puede consultarse en la página web 'www.fundacioncajaruraldelsur.com'.