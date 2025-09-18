Convocan una concentración para exigir a la Junta aire acondicionado en centros educativos de Navas de San Juan (Jaén)

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de padres, madres de alumnado (Ampa) de los centros educativos de Navas de San Juan (Jaén) se concentrarán el próximo 26 de septiembre para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con la Ley de Bioclimatización.

Las AMPA El Llano, de la Escuela Infantil Alcalde Parrilla Lara; Uno de Mayo, del CEPR Virgen de la Estrella; y San Juan Bautista, del IES San Juan Bautista, son las convocantes de esta protesta que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.

"Desde el Ayuntamiento mostramos nuestro total apoyo a dicha concentración y al resto de acciones que se lleven a cabo para que la Junta de Andalucía cumpla con su deber", ha afirmado el alcalde, Joaquín Requena (PSOE).

Ha añadido en un comunicado que "los centros educativos deben ser lugares acogedores y adaptados para los alumnos y alumnas", pero "en los últimos años se están dando circunstancias climáticas más extremas, con temperaturas más elevadas durante el período lectivo, convirtiendo estos centros en lugares insoportables".

Desde las AMPA se le exige a la Junta de Andalucía que proceda a la instalación de aire acondicionado en las aulas, algo que, según Requena, debe llevarse a cabo "cuanto antes". "No podemos esperar a la llegada de las altas temperaturas para movilizarse contra la inacción de la Junta, pues entonces ya será tarde", ha indicado el prmer edil.

La concentración está convocada para el próximo viernes 26 de septiembre a las 9,30 horas en la puerta de la Escuela de Educación Infantil Alcalde Parrilla Lara. Desde el Ayuntamiento se ha animado a secundar la protesta para "luchar por espacios dignos para alumnado y docentes, y para defender una educación pública de calidad".