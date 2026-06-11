Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba destaca la fortaleza del sector, con 2.309 millones de facturación en 2025

Rafael Sánchez de Puerta (centro), junto a autoridades, en la mesa presidencial de la asamblea. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba ha celebrado su asamblea general de socios, un encuentro en el que se ha hecho balance económico, social y sectorial del ejercicio 2025 y en el que se ha puesto de manifiesto, una vez más, "el papel esencial del cooperativismo agroalimentario como motor económico, social y territorial de la provincia".

Según ha informado Cooperativas Agro-Alimentarias de Córdoba en una nota, durante la asamblea se ha destacado que "la facturación conjunta de las cooperativas agroalimentarias cordobesas ascendió en 2025 a 2.309.288.030 euros, una cifra que refleja la fortaleza y resiliencia del modelo cooperativo, así como su capacidad para generar valor en el territorio, pese a las dificultades sobrevenidas a lo largo del ejercicio".

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que 2025 ha estado marcado por una "progresiva normalización" de la climatología, tras dos años de sequía extrema, lo que ha permitido una recuperación general de los sectores agrícolas y ganaderos.

No obstante, ha advertido que esta mejora no ha supuesto la desaparición de los problemas estructurales del sector, sino la aparición o continuidad de otros retos de gran calado. En este sentido, Sánchez de Puerta ha recordado que "el olivar se recuperó, aunque por debajo de las expectativas iniciales, debido a la incidencia de un otoño severo que mermó las previsiones de cosecha".

También ha hecho referencia a las dificultades sufridas por la viña, "afectada por enfermedades fúngicas, como el oídio", así como a la situación de los rumiantes, "muy perjudicados por la lengua azul y con mermas relevantes en la producción", y a ello se ha sumado "la incertidumbre generada en el sector porcino por el brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, con consecuencias en los mercados y en los precios".

El aceite de oliva, por su parte, volvió a situarse como "el principal sector productivo de la provincia, con una facturación de 839 millones de euros, seguido del vacuno de leche, con 591millones, y de la alimentación animal y piensos, con 303 millones". También "tuvieron un peso destacado los suministros, el vacuno de carne, el porcino, la aceituna de mesa, los cítricos, el ovino y caprino de carne, los cultivos herbáceos y el sector vitivinícola".

La organización provincial cuenta con más de 80 cooperativas socias, que agrupan a más de 88.000 personas socias, de las que 28.000 son mujeres y 7.000 son jóvenes menores de 40 años. Estos datos "evidencian la dimensión económica y social de las cooperativas agroalimentarias cordobesas, así como su contribución al mantenimiento de la actividad en el medio rural".