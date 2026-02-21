Cooperativas agroalimentarias de Granada valoran ayudas por daños del temporal pero piden incluir las zonas excluidas

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad de Huertor Tájar (Granada). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agroalimentarias de Granada-Faeca valora de manera positiva la aprobación por parte del Ejecutivo, Junta de Andalucía y Diputación de Granada de las ayudas inicialmente aprobadas, que en el caso del Gobierno central es un paquete extraordinario de 2.874 millones de euros destinado a apoyar a agricultores, ganaderos y municipios afectados por el último tren de borrascas en Extremadura y Andalucía, y por tanto también en la provincia de Granada.

Tal y como han emitido Faeca en una nota, en el caso del Real Decreto Ley contempla, entre otras medidas, ayudas directas que oscilarán entre un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 euros por beneficiario, lo que supone un "respaldo importante" para las explotaciones que han sufrido "graves daños en cosechas, fincas e infraestructuras agrarias".

No obstante, el texto aprobado delimita en la provincia de Granada las zonas beneficiarias a las comarcas de la Vega, Montefrío, Alhama y la Costa, dejando fuera a amplias áreas también afectadas como las comarcas de los Montes Orientales, el norte de la provincia --Comarcas de Guadix, Baza y Huéscar--, además de la Alpujarra y el Valle de Lecrín.

Desde Faeca se advierte de que esta delimitación no cubre todas las expectativas del sector, puesto que existen municipios y comarcas que han sufrido "daños muy importantes" y que no han sido incluidos en el paquete de ayudas directas.

En este sentido, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, ha señalado que "hay zonas de los Montes Orientales, del norte de la provincia, de la Alpujarra o del Valle de Lecrín donde los daños han sido significativos y que no aparecen recogidas en la delimitación actual. Por tanto, vamos a seguir trabajando con el Ministerio para que esta situación se revierta y los agricultores y ganaderos de estos municipios puedan beneficiarse también de las ayudas y con la Consejería y la Diputación para que no se cometan errores futuros de este tipo".

Cooperativas Agroalimentarias de Granada ha insistido en que el diálogo, la negociación y el consenso "son fundamentales para avanzar". "Como organización representativa del sector cooperativo agroalimentario, creemos en la interlocución constante con las administraciones. Seguiremos defendiendo que ninguna explotación afectada quede atrás", ha agregado Torres.

Desde el primer momento, Faeca ha mantenido una interlocución constante con la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y con el Gobierno Central, concretamente con el Ministerio de Agricultura, así como con la Subdelegación del Gobierno en Granada y la Delegación del Gobierno en Andalucía, trasladando sobre el terreno la magnitud de los perjuicios ocasionados por los temporales.

Torres ha subrayado que "valoramos muy positivamente estos paquetes de ayudas, que incluyen apoyos directos", al tiempo que han precisado que se trata de "una respuesta importante ante la difícil situación que atraviesan nuestros agricultores y ganaderos que están trabajando intensamente para recuperar su capacidad de producir alimentos y que así los consumidores no tengan que recurrir a productos de otros paises".

Además, Torres ha precisado que "desde el primer momento hemos trabajado de manera intensa con las distintas Administraciones en la provincia para mostrarles la gravedad de los daños", y ha agregado que "las pérdidas en cosechas, explotaciones e infraestructuras han sido enormes en muchas zonas de Granada".

Asimismo, la organización ha considerado como esencial mantener una buena coordinación entre el Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada "para dar una respuesta eficaz y rápida al sector".

"Hasta ahora ha habido una coordinación adecuada en situaciones complejas, tanto en episodios de lluvias anteriores como en otras crisis que han afectado al campo. Confiamos en que esa colaboración continúe y permita corregir esta situación, sin entrar en una guerra política", ha concluido.

En suma, Faeca y sus cooperativas socias reiteran su compromiso de seguir trabajando de la mano de las administraciones para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia y defender los intereses de las cooperativas y sus socios, "contribuyendo así a un mejor desarrollo de nuestro mundo rural, tan importante para todos". Por eso no vamos a tolerar que se quede ningún agricultor, ganadero o cooperativa dañados por el temporal sin la ayuda que le corresponda.