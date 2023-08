La Copa Covap y psicólogos reivindican el deporte como alternativa a un "abuso" de pantallas entre menores de cinco años

CÓRDOBA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Copa Covap, iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, y el Consejo General de la Psicología de España (COP) han reivindicado la actividad deportiva y la práctica de ejercicio como alternativa a un posible "abuso" de pantallas entre menores de cinco años de edad.

En una nota, desde la Copa Covap han subrayado esta apuesta por la práctica deportiva al hilo de un "preocupante" dato publicado por la revista 'Jama Pediatrics', que refleja cómo "siete de cada diez menores de cinco años pasan más tiempo del recomendado por las autoridades sanitarias frente a dispositivos digitales".

En los últimos años, este hecho se ha convertido en "uno de los principales factores de riesgo de sufrir enfermedades como la obesidad o la adicción a los juegos, problemas de comportamiento o rendimiento escolar, o de sufrir acoso", según han advertido desde la Copa Covap, que, al igual que el Consejo General de la Psicología de España, plantea como alternativa la práctica de ejercicio, y apunta a la 'vuelta al cole' como el "momento idóneo" para la "inmersión deportiva" de los niños.

La Copa Covap ha citado un estudio elaborado por investigadores de la Universidad canadiense de Calgary que recoge que más del 75% de los menores de dos años, y el 64% de los pequeños de entre dos y cinco años, exceden el tiempo de exposición recomendado a pantallas, que ha ido aumentando en los últimos años.

La pandemia hizo que se incrementaran "notablemente" estas cifras, y el psicólogo del Deporte y la Actividad Física y miembro del COP José Manuel Riquelme ha advertido de que "existen datos que afirman que, durante 2020, los niños y niñas de entre cuatro y 15 años aumentaron el uso de redes sociales y 'apps' de educación un 76% y un 54%, respectivamente", unos números que "contrastan" con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que los menores de entre cinco y 17 años no deberían superar las dos horas diarias frente a una pantalla.

ESTILO DE VIDA ACTIVO

Para José Manuel Riquelme, el ejercicio supone una alternativa para disminuir esta exposición, y "un estilo de vida activo es uno de los principales factores de protección frente a la aparición de enfermedades y patologías asociadas con el sedentarismo y la obesidad en la edad adulta".

Por otro lado, el experto incide también en que "el uso excesivo de videojuegos y redes sociales conlleva el aumento del riesgo de ser víctimas de 'ciberbullying', o de tener problemas de adicción a los juegos, así como de elevar las posibilidades de ciberacoso o de visualización de imágenes de contenido sexual o generado por usuarios potencialmente dañinos".

No obstante, José Manuel Riquelme advierte que se trata de un tipo de ocio que "no podemos evitar", y un contexto, el digital, en el que los menores "deben saber desenvolverse". "No podemos, ni debemos, suprimir este tiempo a cero, porque las redes sociales son una fuente importante de socialización también para ellos, por lo que debemos educarles a moderar el uso de dispositivos y pantallas, a la vez que les enseñamos a incluir y mantener el deporte en su día a día", ha razonado en esa línea.

En palabras de José Manuel Riquelme, "la 'vuelta al cole' puede ser la oportunidad perfecta para enganchar a los niños y niñas al deporte, porque el inicio del curso supone el comienzo de nuevas rutinas que mantendrán todo el año, por eso es un momento único para incluir entre esos nuevos hábitos la práctica deportiva".

En este punto, Riquelme ha reivindicado el "papel clave" de madres y padres, ya que "es importante que les muestren distintas disciplinas deportivas para que prueben y elijan la que más les gusta, animándolos a compaginarla con la actividad académica y el ocio para que lo vean como un juego y disfruten y se diviertan", según ha añadido para concluir.