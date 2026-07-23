El corazón del Realejo de Granada entra en una nueva fase de transformación con la remodelación de varias calles

Visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el Realejo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este jueves las obras de remodelación de las calles Santiago, Solares, Somosierra y Comendadoras de Santiago, una actuación que alcanza ya prácticamente un tercio de ejecución y avanza conforme al calendario previsto para renovar integralmente uno de los espacios urbanos más representativos del barrio del Realejo.

Los trabajos se concentran actualmente en la calle Santiago, donde avanza la ejecución de la nueva plataforma única que eliminará las diferencias de cota entre la calzada y las aceras para mejorar la accesibilidad y favorecer el tránsito peatonal.

En este vial ya se está colocando el nuevo pavimento de adoquín granítico antideslizante en los tramos previstos, al tiempo que se ejecuta la base de hormigón en la parte final de la calle.

Paralelamente, en Comendadoras de Santiago continúa la ejecución de la plataforma única, junto con la renovación de las redes de servicios y la preparación de la subbase sobre la que se asentará el futuro pavimento de adoquín, conforme a la planificación prevista.

La actuación, adjudicada por 1.409.691,52 euros a la empresa Soluciona Obras y Servicios, S. L., avanza conforme al calendario previsto, con previsión de finalizar los trabajos el próximo mes de diciembre.

Durante la visita, Carazo ha destacado que "estamos aprovechando los meses de verano, cuando disminuye el tránsito peatonal y el tráfico rodado, para avanzar en una actuación que se planificó respetando el calendario cofrade con el objetivo de minimizar las afecciones".

La actuación, con una inversión de 1,57 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá renovar integralmente las calles Santiago, Solares, Somosierra y Comendadoras mediante una intervención que mejorará la accesibilidad, modernizará las infraestructuras urbanas, renovará los pavimentos y contribuirá a poner en valor este entorno histórico del Realejo.

El proyecto contempla la creación de plataformas únicas adaptadas a la configuración de cada vial, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo itinerarios peatonales más cómodos, seguros y accesibles para toda la ciudadanía, especialmente para las personas mayores y las personas con movilidad reducida.

En Santiago se combinarán pavimentos bituminosos de altas prestaciones, que reducen la sonoridad del tráfico y mejoran el confort de circulación, con adoquín granítico antideslizante de fachada a fachada en los tramos de mayor valor patrimonial, reforzando la prioridad peatonal y la integración de la actuación en el entorno histórico.

Los acerados se renovarán con baldosa hidráulica de cuatro tacos, siguiendo la imagen de la calle Molinos para mantener la homogeneidad estética del barrio.

Por su parte, en Solares se implantará una plataforma única que mejorará la accesibilidad y la continuidad peatonal, mientras que Somosierra y Comendadoras de Santiago dispondrán de un nuevo pavimento de adoquín granítico antideslizante, concebido para reforzar la seguridad, facilitar la movilidad y respetar el carácter patrimonial de este entorno histórico.

La modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento constituye otro de los ejes fundamentales de la actuación y se desarrollará en colaboración con Emasagra.

La alcaldesa ha añadido que "esta actuación da respuesta a una demanda histórica de los vecinos, mejorando la accesibilidad, renovando las infraestructuras y poniendo en valor uno de los enclaves más representativos del Realejo".

El proyecto contempla asimismo la modernización completa del alumbrado público mediante la instalación de faroles artísticos modelo Albaicín sobre brazos municipales "Granada Corto", equipados con luminarias LED de alta eficiencia energética y luz cálida.

La intervención incluirá además el soterramiento del cableado aéreo y de las instalaciones actualmente adosadas a las fachadas, contribuyendo a liberar visualmente las calles y a poner en valor la imagen urbana de este entorno histórico.

Asimismo, se ejecutarán nuevas canalizaciones que facilitarán la implantación de futuros servicios de telecomunicaciones y suministro eléctrico sin necesidad de nuevas obras. La actuación se completará con la plantación de 16 nuevos árboles.

Asimismo, se instalará nuevo mobiliario urbano para renovar la imagen de este entorno histórico y reforzar su atractivo para vecinos y visitantes.

Esta actuación forma parte del Plan Municipal de Obras 2024-2027, que moviliza más de 40 millones de euros para ejecutar cerca de 60 actuaciones en todos los distritos de la ciudad.